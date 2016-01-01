Konya'da korkunç olay! Kaldırımda bulundu...

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DÜNYA
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Irak ordusu gösterilerde gerçek mermi kullanmayacak
GÜNDEM
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Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı
DÜNYA
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Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı
DÜNYA
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Yemen'de Cumhuriyet Muhafızlarından 44 kişi alıkonuldu iddiası
DÜNYA
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Yerkürenin derinliklerinde katrilyon ton elmas yatıyor
GÜNDEM
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98/3 Ağustos Askerlik Yerleri Açıklandı | 98/3 Ağustos Askerlik Yerleri Belli Oldu Mu? ( 98/3 Askerlik Yerleri Sorgula)
GÜNDEM
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PYBS Bursluluk sınav sonuçları sorgula Ekranı | 2018 MEB İOKBS Bursluluk Sınav Sonuçları PYBS Sorgula
DÜNYA
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İran'dan Avrupa'ya 'terör örgütlerini barındırmayın' çağrısı
YAŞAM
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Nijerya'daki park Türk boyası ile renklendirildi
SPOR
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ÖZET İZLE: Galatasaray 1-3 PSV Eindhoven Maçı Geniş Özeti ve Golleri | GS, PSV Maçı Kaç Kaç Bitti? (Smart Spor Özet İzle)
EĞİTİM
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Maarif Vakfı, Irak'taki ilk eğitim faaliyetine başladı
DÜNYA
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İran, IKBY sınırını top atışlarıyla vurdu
DÜNYA
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İsrail, Gazze'deki tarım arazilerini hedef aldı
DÜNYA
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Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor
GÜNDEM
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Adnan Oktar'a tutuklama istemi
SPOR
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ÖZET İZLE: Fenerbahçe 3-0 Fulham Maçı Geniş Özeti ve Golleri | FB, Fulham Maçı Kaç Kaç Bitti? (Smart Spor özet izle)
GÜNDEM
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FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 7 kişi tutuklandı
DÜNYA
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İsrail'den Gazze'ye gaz ve yakıt girişi yasağı
DÜNYA
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AB'den Somali'ye 200 milyon avro yardım
DÜNYA
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İran'daki gösterilerle ilgili 258 kişi hakkında mahkûmiyet kararı
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
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Ramazan
Konya'da korkunç olay! Kaldırımda bulundu...
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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde kaldırımda erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yanında şırınga bulundu.
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