Konya'da şoke eden manzara!

Foto\u011fraflar Konya'dan geldi.,Bu adam\u0131n ne yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenenler \u015foke oldu...,Olay, 15 A\u011fustos Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc merkez Karatay il\u00e7esi Fevzi\u00e7akmak Mahallesi G\u00fclistan Caddesi \u00fczeri sanayi sitesinde meydana geldi.,Edinen bilgiye g\u00f6re, fabrikan\u0131n bah\u00e7esinde zincirle ba\u011fl\u0131 bulunan Aksaray Malakl\u0131s\u0131 cinsi \u00e7oban k\u00f6pe\u011fi, kimli\u011fi belirsiz bir ki\u015fi taraf\u0131ndan \u00e7al\u0131nd\u0131.,K\u00f6pe\u011fin yerinde olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark eden sahibi, g\u00fcvenlik kameras\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini inceledi\u011finde, h\u0131rs\u0131zl\u0131k olay\u0131n\u0131 fark etti. Kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinde kald\u0131r\u0131mda bulunan bir \u015fahs\u0131n, \u00e7evreyi g\u00f6zetledikten sonra demir korkuluklardan atlayarak bah\u00e7eye girdi\u011fi, bir s\u00fcre k\u00f6pe\u011fi seven h\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015f\u00fcphelisinin, daha sonra \u00e7oban k\u00f6pe\u011fini otomatik kap\u0131n\u0131n \u00fczerinden d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131karmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, iri c\u00fcssesi nedeniyle bir s\u00fcre \u00e7oban k\u00f6pe\u011fini kap\u0131n\u0131n \u00fczerinden ge\u00e7iremeyen \u015fahs\u0131n, daha sonra g\u00f6r\u00fcnt\u00fcden kaybolarak ba\u015fka \u00e7\u0131k\u0131\u015f yolu arad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,G\u00f6r\u00fcnt\u00fcn\u00fcn devam\u0131nda, h\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015f\u00fcphelisi sonraki denemelerinde Malakl\u0131 cinsi k\u00f6pe\u011fi otomatik kap\u0131n\u0131n \u00fczerinden d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131karmay\u0131 ba\u015fard\u0131. K\u00f6pe\u011fin ard\u0131ndan kendisi de demir kap\u0131n\u0131n \u00fczerinden atlayan h\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015f\u00fcphelisi, k\u00f6pekle birlikte g\u00f6zden kayboldu.