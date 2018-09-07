Konya'da yakalandılar! Yaptıkları şoke etti

Konya'da FET\u00d6\/PDY ile ba\u011flant\u0131s\u0131 oldu\u011fu iddias\u0131yla haklar\u0131nda yakalama karar\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131lan farkl\u0131 meslek gruplar\u0131ndan 4 kad\u0131ndan 3'\u00fc g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \u015e\u00fcphelilerden biri y\u00fcz\u00fcn\u00fc e\u015farb\u0131yla kapat\u0131rken di\u011fer bir \u015f\u00fcphelinin rahat tav\u0131rlar\u0131 dikkat \u00e7ekti.\r\n,Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eubesi ekipleri, belirlenen adreslere bask\u0131n d\u00fczenledi. ,Ekipler, 4 kad\u0131n \u015f\u00fcpheliden 3'\u00fcn\u00fc yakalayarak g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. \u015e\u00fcpheliler, Konya E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'nde sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irildikten sonra ifadeleri al\u0131nmak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Konya Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'n\u0131n y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc FET\u00d6\/PDY soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda bu sabah, \u00e7e\u015fitli meslek gruplar\u0131ndan 4 kad\u0131n hakk\u0131nda yakalama karar\u0131 \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.