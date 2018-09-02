Konya'da yavru köpeklere korkunç işkence!

Olay merkez Sel\u00e7uklu il\u00e7esi Ankara Caddesi \u00fczerinde bulunan T\u00fcrk Y\u0131ld\u0131zlar\u0131 Park\u0131nda meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, parka piknik i\u00e7in giden Mesut B\u00fcy\u00fck, oturduklar\u0131 kamelyan\u0131n yak\u0131n\u0131nda yavru k\u00f6pek sesi geldi\u011fini duydu.,Konya\u2019da birinin arka aya\u011f\u0131 di\u011ferinin patisi kesilen iki yavru k\u00f6pek bulundu. 1,5 ayl\u0131k k\u00f6pekler Veteriner Fak\u00fcltesi Acil Servisinde tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131., K\u00f6peklerle ilgilenen B\u00fcy\u00fck, k\u00f6peklerden birinin baca\u011f\u0131n\u0131n eklem yerinden di\u011ferinin ise patisinden kesildi\u011fini farketti. Bunun \u00fczerine durumu polis ve zab\u0131ta ekiplerine bildirdi. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen polis ekipleri \u00e7evrede inceleme yaparken zab\u0131ta ekipleri ise Sokak Hayvanlar\u0131 Acil M\u00fcdahale ve Nakil Arac\u0131na bilgi verdi. ,\u201cBunu insan olan biri yapamaz"\r\n\r\nMesut B\u00fcy\u00fck, insan olan birinin hayvanlara \u015fiddet uygulayamayaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirerek, \u201cBu bir insan\u0131n yapamayaca\u011f\u0131 bir \u015fey. Niye yap\u0131yorlar onu da bilmiyorum., Dedi\u011fim gibi bir kaza de\u011fil kesinlikle. \u00c7\u00fcnk\u00fc yavru k\u00f6peklerden birinin aya\u011f\u0131 kesilmi\u015f, yani b\u0131\u00e7akla kesilmi\u015f sanki. \u00c7ocuklara g\u00f6stermedim \u00fcz\u00fclmesin diye, fazla yakla\u015ft\u0131rmad\u0131m biraz \u00fcrkt\u00fcler. ,Fakat hayvanlar sa\u011fl\u0131kl\u0131yd\u0131. Yani zay\u0131f d\u00fc\u015fmemi\u015fler su verdim biraz, ekmek filan verdik" diye konu\u015ftu. , Ama ikinci k\u00f6pe\u011fin aya\u011f\u0131n\u0131n dirsekten itibaren olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce bu i\u015fin kaza veya bir yere s\u0131k\u0131\u015fmadan ibaret olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlad\u0131m. Sonra polise haber verdim. Hayvan hastanesini arad\u0131k, ambulans geldi. Sonra hayvanlar\u0131 al\u0131p g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler\u201d dedi.,Yaralanan iki yavru k\u00f6pek m\u00fcdahale arac\u0131na al\u0131narak Sel\u00e7uk \u00dcniversitesi Veteriner Fak\u00fcltesi Acil Servisine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Tedaviye al\u0131nan k\u00f6peklerin ilk belirlemelere g\u00f6re baca\u011f\u0131n\u0131n kasten kesilmi\u015f olabilece\u011fi ve yaran\u0131n 3 ya da 4 g\u00fcnl\u00fck oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi., Yanlar\u0131na yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131m zaman bir tanesi topall\u0131yordu. Bir tanesi de y\u00fcr\u00fcyordu ama aya\u011f\u0131n\u0131 basam\u0131yordu. Geldi\u011fimde bir tanesinin aya\u011f\u0131nda ara\u00e7 veya bir kamelyan\u0131n kenar\u0131na s\u0131k\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131r diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. ,Yaral\u0131 k\u00f6pekleri bir kamelyan\u0131n g\u00f6lgesinde bulan Mesut B\u00fcy\u00fck, hayvanlar\u0131 havlama sesiyle fark etti\u011fini s\u00f6yledi. Mesut B\u00fcy\u00fck, ya\u015fananlar\u0131 anlatarak, \u201cSabah saatlerinde parka geldik. Bir havlama sesi duyduk. Kamelyan\u0131n g\u00f6lge k\u0131sm\u0131nda iki tane yavru k\u00f6pe\u011fin birbirlerine ba\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duydum. ,Bunun \u00fczerine sesin geldi\u011fi yere y\u00f6nelen Mesut B\u00fcy\u00fck, yakla\u015f\u0131k bir bu\u00e7uk ayl\u0131k oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen iki yavru k\u00f6pe\u011fi fark etti.