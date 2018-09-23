Konya'da yeni obruk oluştu

Konya'n\u0131n Karap\u0131nar il\u00e7esinde 30 metre derinli\u011finde 20 metre \u00e7ap\u0131nda yeni obruk olu\u015ftu.\r\n,\u0130l\u00e7eye 15 kilometre mesafede S\u0131rn\u0131k mevkisindeki bo\u015f arazide yakla\u015f\u0131k 30 metre derinli\u011finde 20 metre \u00e7ap\u0131ndaki yeni obruk b\u00f6lgede ya\u015fayanlar\u0131 tedirgin etti.\r\n\r\n,Obruk, stabilize yolla 2 ki\u015fiye ait m\u0131s\u0131r tarlalar\u0131n\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc ne i\u00e7ine ald\u0131. \u0130l\u00e7enin Karakuyu mevkisinde s\u0131k s\u0131k olu\u015fan obruklar\u0131n ard\u0131ndan bu defa ba\u015fka bir b\u00f6lgesinde obruk olu\u015fmas\u0131 vatanda\u015flarda endi\u015feye yol a\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,Obruk olu\u015ftu\u011fu s\u0131rada m\u0131s\u0131r tarlas\u0131nda hasat yapan bi\u00e7erd\u00f6ver s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc toz bulutlar\u0131n\u0131n y\u00fckseldi\u011fini fark etti. S\u00fcr\u00fcc\u00fc ara\u00e7tan inip b\u00f6lgeye vard\u0131\u011f\u0131nda 20 metre \u00e7ap\u0131nda alt\u0131 su dolu 30 metre derinli\u011findeki obruk ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131 ve \u00e7evredekilere haber verdi.\r\n\r\nAyn\u0131 yerde \u00e7ift\u00e7ilik yapan Kenan Bozkurt, bu b\u00f6lgede ilk defa bir obruk olu\u015ftu\u011funu s\u00f6yledi.,Pancar s\u00f6k\u00fcm\u00fcnden yeni geldi\u011fini ifade eden Bozkurt, "Sesler geldi\u011fini duydum ama obruk oldu\u011fu hi\u00e7 akl\u0131ma gelmedi. \u00c7\u00f6ken yerde kamyon, trakt\u00f6r ve ba\u015fka ara\u00e7lar da ge\u00e7iyordu. Yoldan kar\u015f\u0131ya ge\u00e7mek isteyen vatanda\u015flar obru\u011fu g\u00f6r\u00fcnce korkmu\u015flar. Asl\u0131nda tedirginlik bizde de ba\u015flad\u0131." diye konu\u015ftu.\r\n\r\nS\u0131rn\u0131k mevkisinde \u00e7ift\u00e7ilik yapan O\u011fuz Barut\u00e7u ise Karap\u0131nar\u2019\u0131n d\u00f6rt bir taraf\u0131nda obruklar olu\u015ftu\u011funu ve emniyette olmad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Daha \u00f6nceleri bulunduklar\u0131 mevkide obruk belirtisinin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Barut\u00e7u, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"B\u00fcy\u00fck bir g\u00fcr\u00fclt\u00fc ile obruk olu\u015fmu\u015f. Obruklara al\u0131\u015ft\u0131k. Yak\u0131n tarlada hasat yap\u0131l\u0131yordu. Bu alanda da birka\u00e7 g\u00fcne hasat ba\u015flayacakt\u0131. G\u00fcnd\u00fcz saatlerinde obruk olmas\u0131 sevindirici. Zira gece olsa yoldan ara\u00e7lar ge\u00e7se facia olurdu. Kendimizi g\u00fcvende hissetmiyoruz, emniyetimiz kalmad\u0131. Yetkililer bir \u015feyler yapmal\u0131. Merkeze yak\u0131n yerlere gittik\u00e7e yakla\u015f\u0131yor. Altta su var. Su \u00e7ekildikten sonra kesin derinli\u011fi bilinebilir."\r\n\r\nB\u00f6lgede haber yapmak i\u00e7in bulunan gazeteciler de obruk olu\u015fumuna \u015fahit oldu.