Konya'da yolun bir şeridini trafiğe kapatıp kabak çekirdeği kurutuyorlar

Konya'n\u0131n merkez Karatay il\u00e7esinin \u0130smil Mahallesi'nde \u00e7ift\u00e7iler, ge\u00e7imini sa\u011flad\u0131klar\u0131 kabak \u00e7ekirde\u011fini kurutabilmek i\u00e7in mahalledeki \u00e7ift \u015feritli yolun bir \u015feridini trafi\u011fe kapat\u0131yor.,\u0130smil Mahallesi'nde Eyl\u00fcl ay\u0131nda kabak hasad\u0131n ba\u015flamas\u0131yla birlikte \u00e7ift\u00e7ileri de tatl\u0131 bir tela\u015f sard\u0131. Kabak \u00e7ekirde\u011fi \u00fcretimi yapan yakla\u015f\u0131k 100 aile, tarlalardan toplad\u0131klar\u0131 kabaklardan elde ettikleri \u00e7ekirdekleri kurutmak i\u00e7in, mahalleyi Konya-Adana yoluna ba\u011flayan yakla\u015f\u0131k 1 kilometre uzunlu\u011fundaki \u00e7ift \u015feritli asfalt yolun bir \u015feridine seriyor.,Trakt\u00f6r r\u00f6morklar\u0131ndan yola d\u00f6k\u00fclen \u00e7ekirdekler, asfalta \u00f6zenle yay\u0131l\u0131yor. Yolun di\u011fer \u015feridinde ise trafik ak\u0131\u015f\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. 2 g\u00fcn boyunca kurutulan \u00e7ekirdekler yoldan kald\u0131r\u0131l\u0131yor, yerine ba\u015fka bir \u00e7ift\u00e7i \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fc seriyor.,Eyl\u00fcl ay\u0131nda yola s\u00fcrekli kabak \u00e7ekirde\u011fi serildi\u011fini belirten \u00e7ift\u00e7i Ahmet \u0130nal, "Hasad\u0131n ard\u0131ndan hava durumunun uygun oldu\u011fu \u015fartlarda mahallemize giden \u00e7ift \u015feritli yolun tek \u015feridini kapat\u0131p asfalt yola sermek suretiyle kurutuyoruz. Her sene bu \u015fekilde kurutma i\u015flemi yap\u0131yoruz. , Kabak \u00e7ekirde\u011fini yola serip kuruduktan sonra topluyoruz. Yol m\u00fcsait olunca mahalledeki kabak \u00e7ekirde\u011fi yeti\u015ftiren di\u011fer vatanda\u015flar bu i\u015flemi uyguluyor. Her mahalleli, bu yoldan faydalan\u0131yor" dedi.,Yoldan ge\u00e7enlerin bazen bu durumu garipsedi\u011fini belirten \u0130nal, "Yolun tek \u015feridinin trafi\u011fe kapanmas\u0131ndan dolay\u0131 \u015fimdiye kadar bir tepki almad\u0131k., Yoldan ilk defa ge\u00e7en ve metrelerce serilmi\u015f kabak \u00e7ekirde\u011fini g\u00f6ren baz\u0131 vatanda\u015flar, durumu biraz garipsiyor, baz\u0131 vatanda\u015flar da ara\u00e7lar\u0131ndan inip ne oldu\u011funa bak\u0131yor. Yakla\u015f\u0131k 100 hane bu yoldan yararlan\u0131yor. ,Mahalleli, kabak \u00e7ekirde\u011fini ayn\u0131 ayda hasat etmeye ba\u015flay\u0131nca yolda herkese yer kalm\u0131yor. Asfalt bo\u015f olunca hemen getirir, sereriz. Fakat dolu oldu\u011fu zaman mecburen \u00e7ad\u0131rlar\u0131n \u00fczerinde kurutmak zorunda kal\u0131yoruz" diye konu\u015ftu.,Konya'da \u00e7ift\u00e7iler yolun bir \u015feridini trafi\u011fe kapat\u0131yorlar!