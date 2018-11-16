Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Resmi a\u00e7\u0131klama geldi! \u0130\u015fte Aykut Kocaman'\u0131n yeni tak\u0131m\u0131...,Atiker Konyaspor Futbol \u015eube Sorumlusu Sel\u00e7uk Aksoy, Aykut Kocaman'la anla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Atiker Konyaspor Futbol \u015eube Sorumlusu Sel\u00e7uk Aksoy TRT Spor'a yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Aykut Kocaman ie anla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Sel\u00e7uk Aksoy'un a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u015f\u00f6yle;,"Aykut Kocaman ile prensipte anla\u015ft\u0131k. Bu ak\u015fam ya da yar\u0131n resmi a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapaca\u011f\u0131z.",.