Konyaspor Fenerbahçe özeti ve golleri izle

Konyaspor Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ula\u015fabilirsiniz. ,S\u00fcper Lig verilen milli aran\u0131n ard\u0131ndan 5. hafta ma\u00e7lar\u0131yla devam ediyor., 16 Eyl\u00fcl Pazar g\u00fcn\u00fc Fenerbah\u00e7e, Konyaspor'a konuk oldu. ,Ligde son 3 ma\u00e7\u0131n\u0131 kaybeden Fenerbah\u00e7e zorlu deplasmanda 1-0 kazanarak bu k\u00f6t\u00fc gidi\u015fat\u0131na bir dur dedi. ,Fenerbah\u00e7e puan\u0131n\u0131 6'ya y\u00fckseltirken Konyaspor ise 8 puanda kald\u0131., Peki heyecanla takip edilen Konya FB ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti gol\u00fc izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? \u0130\u015fte detaylar... ,Dakika 67'de Elif Elmas skoru 1-0'a getirdi.,Atiker Konyaspor, Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131ndan elde edelecek geliri Sel\u00e7uklu Otizmli Bireyler E\u011fitim Vakf\u0131\u2019na (SOBE) ba\u011f\u0131\u015flanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Atiker Konyaspor ve Fenerbah\u00e7e aras\u0131nda oynanan ma\u00e7a taraftarlarda yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi. Sar\u0131 lacivertli ve ye\u015fil beyazl\u0131 taraftarlar kendilerine ayr\u0131lan trib\u00fcnleri tamamen doldurdu. Ma\u00e7 \u00f6ncesi sahaya \u00e7\u0131kan futbolcular ise taraftarlar\u0131 taraf\u0131ndan tek tek trib\u00fcnlere \u00e7a\u011fr\u0131larak alk\u0131\u015fland\u0131.,AT\u0130KER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, U\u011fur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, \u00d6mer Ali, Milosevic, Yatabare, Jahovic\r\nTEKN\u0130K D\u0130REKT\u00d6R: R\u0131za \u00c7al\u0131mbay,FENERBAH\u00c7E: Harun, \u015eener, Skrtel, Neustadter, \u0130smail, Mehmet, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani\r\nTEKN\u0130K D\u0130REKT\u00d6R: Phillip Cocu,<p><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/mac-merkezi\/atiker-konyaspor-fenerbahce?id=111325926"><span style="color:#000080"><span style="font-size:16px"><strong>KONYASPOR FENERBAH\u00c7E MA\u00c7I \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>