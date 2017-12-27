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Konyaspor Trabzonspor maçından kareler
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Konyaspor Trabzonspor maçından kareler
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Atiker Konyaspor, Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti.
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