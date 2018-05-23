Köpeğe sarılarak uyurken görüntülenmişti, kim olduğu ortaya çıktı

K\u00f6pe\u011fe sar\u0131larak uyurken g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmi\u015fti, kim oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\r\n,Taksim'de, k\u00f6pe\u011fine sar\u0131larak uyudu\u011fu s\u0131rada foto\u011fraf\u0131\u00e7ekilen ve k\u0131sa s\u00fcrede g\u00fcndem olan gencin kim oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Taksim'de Atat\u00fcrk K\u00fclt\u00fcr Merkezi (AKM) \u00f6n\u00fcndeki kald\u0131r\u0131mda bir sokak k\u00f6pe\u011fine sar\u0131lm\u0131\u015f halde uyuyan gencin foto\u011fraf\u0131 sosyal medyan\u0131n g\u00fcndemine oturdu. \r\n\r\n, Foto\u011fraftaki ki\u015finin 19 ya\u015f\u0131ndaki dilenci Bircan Caba oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Emniyet ve belediye kaynaklar\u0131ndan edinilen bilgiye g\u00f6re; \u015ei\u015fli do\u011fumlu Caba, hem \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi hem de Beyo\u011flu Belediyesi ekiplerinin yard\u0131m taleplerini her seferinde geri \u00e7evirdi. ,Sosyal Hizmetler M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn 'yak\u0131nlar\u0131na ula\u015ft\u0131rma, bak\u0131m ve konaklama' tekliflerini de reddetti. Israrla sokakta ya\u015famay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.\r\n,Bircan Caba'n\u0131n s\u00f6z konusu foto\u011fraf \u00f6ncesi ve sonras\u0131nda normal bir ya\u015fant\u0131s\u0131n\u0131n oldu\u011funu belirten kaynaklar, duygu s\u00f6m\u00fcr\u00fcs\u00fc yaparak dilencilik yapt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in zaman zaman karakola \u015fikayet edildi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Taksim Meydan\u0131 ve civar\u0131nda yakla\u015f\u0131k 50'ye yak\u0131n vatanda\u015f\u0131n sokakta ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 da belirtildi.\r\n(Sabah)