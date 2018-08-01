Köpeği ayağını yaladı, elleri ve bacakları kesilmek zorunda kaldı

ABD'de ya\u015fayan ve k\u00f6pekleri \u00e7ok seven adam, kendi k\u00f6pe\u011finden kapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7ok tehlikeli bir bakteri sebebiyle ellerini ve bacaklar\u0131n\u0131 kaybetti.,ABD'nin Wisconsin eyaletinde ya\u015fayan Greg Manteuful isimli adam, k\u00f6pe\u011fi taraf\u0131ndan yaland\u0131ktan sonra ellerini ve bacaklar\u0131n\u0131 kaybetti. ,K\u00f6pekleri \u00e7ok seven Manteuful'un halini g\u00f6renler g\u00f6zlerine inanamad\u0131.\r\n\r\n,Kan\u0131nda enfeksiyon tespit edilen adam\u0131n Capnocytophaga isimli bir bakteriyi kapt\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131l\u0131rken, dsoktorlar bu hastal\u0131\u011f\u0131n bu kadar h\u0131zl\u0131 yay\u0131lmas\u0131n\u0131n \u015foke edici oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,K\u00f6pe\u011fin baca\u011f\u0131n\u0131 yalamas\u0131 sebebiyle enfksiyona yakalanan adam\u0131n bir hafta i\u00e7inde bacaklar\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi a\u00e7\u0131klan\u0131rken, 48 ya\u015f\u0131ndaki Manteuful'un t\u00fcm hayat\u0131n\u0131n k\u00f6peklerle i\u00e7 i\u00e7e ge\u00e7ti\u011fi ifade edildi.\r\n\r\n,Hastal\u0131k uzman\u0131 Dr. Silvia Munoz-Price, "Bu tip bakteriler k\u00f6peklerin t\u00fck\u00fcr\u00fc\u011f\u00fcnden geliyor. ,Kan\u0131ndaki bu enfeksiyon, v\u00fccudunda \u00e7ok ciddi bir tepkiyi tetikledi." dedi. Enfeksiyonun tek bir yalama ile ge\u00e7ebilece\u011fini s\u00f6yleyen Dr. Munoz, "K\u00f6pek sahibi olanlar\u0131n y\u00fczde 99'undan fazlas\u0131 bu hastal\u0131\u011fa asla sahip olmayacak" diyerek endi\u015fe etmeyi gerektirecek bir durum olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.,.