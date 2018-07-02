Körfez'de tehlikeli girişim! Kimyasal silahlı gemi bölgede konuşlandı

\u0130ran Devrim Muhaf\u0131zlar\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc General Ebulfazl \u015eekar\u00e7i, ABD'ye ait kimyasal silah ta\u015f\u0131yan bir geminin Basra K\u00f6rfezi'ne konu\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.\r\n,\u0130ran merkezli Tasnim Haber Ajans\u0131'n\u0131n haberine g\u00f6re \u0130ranl\u0131 general, "Ray Cape" isimli geminin daha \u00f6nce de Suriye ve Irak\u2019ta d\u00fczenlenen ABD sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n hedefi olan b\u00f6lgelerde konu\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti. \r\n,\u015eekar\u00e7i ayr\u0131ca ABD'nin Suriye'de yenildi\u011fini ve bu nedenle hezeyana kap\u0131larak b\u00f6lgedeki varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmek i\u00e7in tehlikeli senaryolara giri\u015fti\u011fini belirtti.\r\n,B\u00f6lgede ger\u00e7ekle\u015ftirilen ya da ger\u00e7ekle\u015ftirilecek kimyasal sald\u0131r\u0131lardan ABD'yi sorumlu tutan general, bu geminin b\u00f6lgede ya\u015fanan kimyasal sald\u0131r\u0131larda rol\u00fc oldu\u011funu savundu.\r\n,\u00d6te yandan \u0130ranl\u0131 kaynaklar\u0131n, b\u00f6lgede yeni kimyasal sald\u0131r\u0131lar ya\u015fanabilece\u011fi konusunda uyar\u0131larda bulundu\u011fu ifade ediliyor.