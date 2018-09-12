Korku dolu anlar! Genç kız gözyaşlarına boğuldu

Adana'da k\u0131z arkada\u015f\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen Bedirhan A. (17), sokak ortas\u0131nda b\u0131\u00e7akla kendisine zarar verdi. Olay yerine getirilen, g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamayan k\u0131z arkada\u015f\u0131 \u015e.\u00c7. (15), konu\u015ftu\u011fu Bedirhan A.'y\u0131 ikna etti.\r\n,Olay, merkez Seyhan il\u00e7esi Denizli Mahallesi Mithatpa\u015fa Caddesi'nde meydana geldi. K\u0131z arkada\u015f\u0131ndan ayr\u0131lan Bedirhan A., caddede elindeki b\u0131\u00e7akla v\u00fccudunun g\u00f6\u011f\u00fcs k\u0131sm\u0131na zarar verdi. Vatanda\u015flar polise haber verdi. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Bedirhan A.'dan eylemine son vermesini istedi.,Olay yerinde biriken kalabal\u0131k korku dolu g\u00f6zlerle Bedirhan A.'y\u0131 izlerken, S.\u00c7. g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamad\u0131. S.\u00c7.'nin uzun u\u011fra\u015flar\u0131 sonucu Bedirhan A., elindeki b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 yere atarak polise teslim oldu. Polis arac\u0131na bindirilen Bedirhan A., ifadesi al\u0131nmak \u00fczere Denizli Polis Merkezi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n, Ancak polisin t\u00fcm ikna \u00e7abalar\u0131na kar\u015f\u0131n b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 b\u0131rakmayan Bedirhan A., k\u0131z arkada\u015f\u0131yla sorunlar ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu nedenle kendisine zarar vermek istedi\u011fini s\u00f6yledi. Bunun \u00fczerine ayn\u0131 mahallede oturan k\u0131z arkada\u015f\u0131 \u015e.\u00c7., olay yerine getirildi.\r\n\r\n