Korkuları buydu, ilk soruda elendiler

Yanl\u0131\u015f cevap sonras\u0131 "Ay rezalet!" diyerek g\u00fclme krizine girdi.\r\n,Saint-Joseph mezunu \u0130ngilizce mimarl\u0131k okuyan twitter fenomeni yar\u0131\u015fmac\u0131\r\n,38 ya\u015f\u0131ndaki akademisyen ve Harvard \u00dcniversitesi'nde e\u011fitim alan yar\u0131\u015fmac\u0131\r\n,Sabanc\u0131 \u00dcniversitesi'nde End\u00fcstri M\u00fchendisli\u011fi okuyan bu yar\u0131\u015fmac\u0131\r\n,\u0130lk soruda elenen Buse Narc\u0131 \r\n,5 dil bilmesine ra\u011fmen ilk soruda elendi\r\n,Mutfa\u011fa ilgisi oldu\u011funu s\u00f6yleyen yar\u0131\u015fmac\u0131 ilk soruda elenenlerden...,Opera sanat\u00e7\u0131s\u0131 bu yar\u0131\u015fmac\u0131\r\n,.,\u0130nsanlar\u0131n b\u00fcy\u00fck umutlarla kat\u0131ld\u0131klar\u0131 'Kim Milyoner Olmak \u0130ster' isimli yar\u0131\u015fmada bazen i\u015fler istenildi\u011fi gibi gitmiyor.\r\n,Zaman zaman dikkatsizlik, zaman zaman heyecan, zaman zaman da kendine a\u015f\u0131r\u0131 \u00f6zg\u00fcven dolay\u0131s\u0131yla ilk soruda elenen yar\u0131\u015fmac\u0131lar i\u00e7in hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 da ger\u00e7ekten b\u00fcy\u00fck oluyor.\r\n