Korkunç gerçeği böcekler ortaya çıkardı

Bursa'da bir mahalleyi saran b\u00f6ceklerin ard\u0131ndan korkun\u00e7 bir ger\u00e7ek \u00e7\u0131kt\u0131.,Mahalleli 10 g\u00fcnd\u00fcr diken \u00fcst\u00fcndeydi.,Olay, merkez Y\u0131ld\u0131r\u0131m il\u00e7esi Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. \u00c7aml\u0131ca Sokak'ta oturan mahallle sakinleri, bir s\u00fcredir d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmayan Re\u015fat \u00c7a\u011flayan'\u0131n evinin \u00e7evresini b\u00f6ceklerin istila etmesi ve evden \u00e7evreye k\u00f6t\u00fc kokular yay\u0131lmas\u0131ndan \u015f\u00fcphelenerek durumu polis bildirdi.,\u00c7a\u011flayan'\u0131n evine giren polis ekipleri, yakla\u015f\u0131k 10 g\u00fcnl\u00fck \u00e7\u00fcr\u00fcm\u00fc\u015f cesetle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Cesedin yan\u0131nda ise 1 tabanca ve mermiler bulundu.,Belirtilen adrese gelen Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Olay Yeri \u0130nceleme ve Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, \u00f6zel k\u0131yafet giyip, maske takarak eve girebildi. Ekipler, k\u00f6t\u00fc koku ve b\u00f6cekler y\u00fcz\u00fcnden zor anlar ya\u015fad\u0131. Silah ve mermilere el konuldu. \u00c7a\u011flayan'\u0131n cesedi, kesin \u00f6l\u00fcm nedeninin belirlenmesi i\u00e7in Bursa Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.