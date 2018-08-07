Korkunç gerçek ortaya çıktı! Seri katil...

15 y\u0131l sonra cinayetlerine bir yenisini ekledi. Korkun\u00e7 ger\u00e7ek b\u00f6yle ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!,Kayseri'nin Melikgazi il\u00e7esi Erenk\u00f6y Mahallesi Komando Caddesi'nde bir i\u015f adam\u0131na ait villada g\u00fcvenlik g\u00f6revlisi olarak \u00e7al\u0131\u015fan Sami Y\u0131lmaz, 2 A\u011fustos g\u00fcn\u00fc ak\u015fam saatlerinde, g\u00fcvenlik noktas\u0131nda u\u011frad\u0131\u011f\u0131 silahl\u0131 sald\u0131r\u0131da hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Olay\u0131n ard\u0131ndan Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, \u015f\u00fcphelinin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00f6zel ekip kurdu, \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Ekipler, 950 saatlik g\u00fcvenlik ve MOBESE kameralar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini izleyerek, \u015f\u00fcphelinin Hamdi Kayap\u0131nar oldu\u011funu belirledi.,Karde\u015finin de aralar\u0131nda bulundu\u011fu 7 ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddia edilen, \u015eubat 2017'de tahliye olan Kayap\u0131nar, merkez Melikgazi il\u00e7esi Y\u0131ld\u0131rm Beyaz\u0131t Mahallesi'ndeki evinde yakaland\u0131.,Yakaland\u0131\u011f\u0131nda 6. cinayetini i\u015flemi\u015fti ve kurbanlar\u0131n\u0131 'av' kendisini ise 'avc\u0131' olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi...,T\u00fcrkiye'nin en \u00e7ok insan \u00f6ld\u00fcren 2. seri katiliydi...,Kayap\u0131nar 2002 y\u0131l\u0131nda seri cinayetlerin katil zanl\u0131s\u0131 olarak yakaland\u0131\u011f\u0131nda polise verdi\u011fi ifadede, cezaevinden \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra ailesi ve toplum taraf\u0131ndan d\u0131\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu nedenle insanlara kar\u015f\u0131 kin besledi\u011fini anlatt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Kayap\u0131nar, \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ki\u015fileri \u2019av\u2019, gasp etti\u011fi para ve e\u015fyalar\u0131 \u2019av ganimeti\u2019 olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlat\u0131rken, kendisini de \u2019avc\u0131\u2019 diye isimlendirdi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,., \u015e\u00fcphelinin evinden yap\u0131lan aramada, \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc g\u00fcvenlik g\u00f6revlisinden gasp etti\u011fi tabanca ve olayda kulland\u0131\u011f\u0131 t\u00fcfek, eldiven ve kar maskesi bulundu. \u015e\u00fcphelinin evinde ayr\u0131ca \u00e7ok say\u0131da tabanca ve t\u00fcfek ele ge\u00e7irildi. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Kayap\u0131nar, emniyette ilk sorgusunda cinayeti g\u00fcvenlik g\u00f6revlisinin silah\u0131n\u0131 be\u011fendi\u011fi, bu nedenle cinayeti i\u015fledi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Kayap\u0131nar, 1994 y\u0131l\u0131nda, hen\u00fcz 14 ya\u015f\u0131ndayken kendisinden bir ya\u015f k\u00fc\u00e7\u00fck karde\u015fini iple bo\u011farak \u00f6ld\u00fcr\u00fcp ilk su\u00e7unu i\u015fledi, 4 y\u0131l cezaevinde kald\u0131ktan sonra \u015eartl\u0131 Sal\u0131verme Yasas\u0131\u2019ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayap\u0131nar, 1998-2001 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda da Ya\u015far Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memi\u015f Din\u00e7aslan, \u0130brahim Gen\u00e7 ve Cafer \u015eahin\u2019i \u00f6ld\u00fcrmekten, polis memuru \u0130lhan Duru\u015f ve Bedrettin Duvar\u2019\u0131 yaralad\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla yarg\u0131land\u0131, \u00f6m\u00fcr boyu hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n