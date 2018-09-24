Korkunç görüntü! Genç kadın kendisini boşluğa böyle bıraktı

Hatay'\u0131n \u0130skenderun il\u00e7esinde, 3'\u00fcnc\u00fc kattaki evin balkon demirlerinden sarkan A.E., 2 ki\u015finin \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na ra\u011fmen kendisini b\u0131rakt\u0131. ,\u0130skenderun il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Kurtulu\u015f Mahallesi \u0130smet \u0130n\u00f6n\u00fc Caddesi'ndeki apartman\u0131n 3'\u00fcnc\u00fc kat\u0131nda oturan A.E., balkon demirlerinden kendisini sarkt\u0131. Bu s\u0131rada balkona \u00e7\u0131kan 2 ki\u015fi, A.E.'yi tutmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Mahalle sakinleri ise A.E.'nin d\u00fc\u015fme ihtimaline kar\u015f\u0131 balkonun alt\u0131na yatak a\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,Kollar\u0131ndan tutularak, balkona \u00e7ekilmek istenen gen\u00e7 kad\u0131n, kendisini b\u0131rakt\u0131. Yata\u011fa d\u00fc\u015fen A.E., buradan zemine s\u0131\u00e7ray\u0131p, ba\u015f\u0131ndan yaraland\u0131. ,A\u015fa\u011f\u0131dakilerin balkonun alt\u0131na a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 yata\u011fa d\u00fc\u015ft\u00fckten sonra zemine s\u0131\u00e7rayan gen\u00e7 kad\u0131n, a\u011f\u0131r yaraland\u0131. Yo\u011fun bak\u0131mda tedaviye al\u0131nan A.E.'nin hayati tehlikesinin bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n,Bu anlar, \u00e7evredekiler taraf\u0131ndan cep telefonlar\u0131n\u0131n kameralar\u0131yla saniye saniye kaydedildi. \r\n\r\n,\u0130hbarla gelen sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri, ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan a\u011f\u0131r yaral\u0131 A.E.'yi ambulansla \u0130skenderun Devlet Hastanesi'ne kald\u0131rd\u0131. Yo\u011fun bak\u0131m servisinde tedaviye al\u0131nan A.E.'nin hayati tehlikesinin bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.