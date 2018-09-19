Korkunç kaza! Aracın tavan kısmı koptu...

D\u00fczce'de, otomobilin yolda duran kamyona arkadan \u00e7arpmas\u0131 sonucu 2 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n,Kaza, \u00f6\u011fle saatlerinde, D-100 Karayolu G\u00fcm\u00fc\u015fova il\u00e7e \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda bulunan ge\u00e7itte meydana geldi.\r\n\r\n,Kan donduran kaza! Arac\u0131n tavan\u0131 koptu...,Tavan k\u0131sm\u0131 kopan otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Musa Demirba\u015f ile ara\u00e7ta bulunan bir ki\u015fi yaraland\u0131. 112 Acil ekibinin ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan Atat\u00fcrk Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131lar tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n\r\n,Kamyon s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Sezgin Arslan, "Arac\u0131m ar\u0131zalan\u0131nca kald\u0131m burada. Geldi vurdu. Yaral\u0131lar\u0131n durumu iyi de\u011fildi. \u0130n\u015fallah iyi olurlar" dedi. Kazayla ilgili olarak soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n, \u0130stanbul istikametine gitmekte olan Musa Demirba\u015f idaresindeki 54 LN 574 plakal\u0131 otomobil, ar\u0131zalanmas\u0131 nedeniyle sa\u011f \u015feritte bekleyen Sezgin Arslan idaresindeki 54 AAV 047 plakal\u0131 kamyona arkadan \u00e7arpt\u0131.