Korkunç olay! Minik çocuk vakum borusuna sıkıştı

Deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcren anlar Mu\u011fla'da ya\u015fand\u0131...,Gaziantep'ten ailesiyle tatile geldi\u011fi Fethiye Fo\u00e7a Mahallesi'ndeki tatil sitesinde, bug\u00fcn saat 12.30 s\u0131ralar\u0131nda, y\u00fczme havuzuna giren Kaan S\u00f6ylemez'in bacaklar\u0131, bir anda vakum borusuna s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. \u00c7evredekiler durumu fark edip, site y\u00f6netimine bildirdi.\r\n\r\n,Korkun\u00e7 olay! Y\u00fczme havuzunda vakum borusunun kapa\u011f\u0131 a\u00e7\u0131k unutulunca...\r\n,112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi'ne yap\u0131lan ihbar\u0131n ard\u0131ndan olay yerine sevk edilen Mu\u011fla B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Fethiye Grup Amirli\u011fi itfaiye ekipleri, Kaan'\u0131 kurtarmak i\u00e7in seferber oldu.\r\n\r\n,Kapa\u011f\u0131 a\u00e7\u0131k unutuldu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fclen vakum borusunun etraf\u0131 ay\u0131r\u0131c\u0131-kesici makas ile kesilerek Kaan'\u0131n bacaklar\u0131, s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yerden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavisi yap\u0131lan \u00e7ocuk ailesine teslim edildi. Polis, olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n