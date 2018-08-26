Korkunç şüphe! 7 arkadaş kavurma yedikten sonra...

Trabzon'da k\u0131rm\u0131z\u0131 alarm!,Trabzon Tar\u0131m \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Co\u015fkun G\u00fclbay ise s\u00f6z konusu etlerden al\u0131nan numuneler sonucu yapt\u0131klar\u0131 ilk tahlillerin negatif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u015farbon izine rastlanmad\u0131\u011f\u0131 belirtti. G\u00fclbay "Konuyla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z s\u00fcr\u00fcyor. Sa\u011fl\u0131k \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn yaralar \u00fczerindeki ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 da devam ediyor. Kimse panik yapmas\u0131n, her \u015fey kontrol alt\u0131nda" dedi. \r\n\r\n,Korkun\u00e7 \u015f\u00fcphe burada ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!,Habert\u00fcrk,Ellerinde yaralar \u00e7\u0131kan 7 arkada\u015ftan ikisi hemen hastaneye gitti.,Trabzon Ak\u00e7aabat'a ba\u011fl\u0131 \u00c7olakl\u0131 Mahallesi'nde 7 arkada\u015f, Kurban Bayram\u0131'n\u0131n ikinci g\u00fcn\u00fc ayn\u0131 mahalleden ald\u0131klar\u0131 kurbanl\u0131k b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan\u0131 kesti. Daha sonra evlerine g\u00f6t\u00fcrd\u00fckleri etten yiyen kurban ortaklar\u0131ndan H.A. ve S.M.'nin bir s\u00fcre sonra ellerinde yara \u00e7\u0131kt\u0131. Bunun \u00fczerine hastaneye ba\u015fvuran iki arkada\u015fa kan tahlili yap\u0131ld\u0131. KT\u00dc T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi'nde muayene edilen 2 ki\u015fi, \u015farbon \u015f\u00fcphesiyle tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Aile \u00fcyelerine de kan tahlili yap\u0131l\u0131rken \u015farbon \u015f\u00fcphesiyle ila\u00e7 tedavisine ba\u015fland\u0131. Ayn\u0131 kurbana ortak olan di\u011fer ki\u015filere de haber verilerek incelenmek \u00fczere kan \u00f6rnekleri al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Trabzon'un Ak\u00e7aabat il\u00e7esinde 7 arkada\u015f birlikte kestikleri b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan\u0131n etinden yedi.,Ne olduysa ondan sonra oldu...,Kurban ortaklar\u0131ndan Mustafa Derek\u00f6yl\u00fc, "Mahallemizden ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z ine\u011fi kurban kestik. Daha sonra kavurma yapt\u0131k yedik. Bizde yara \u00e7\u0131kmad\u0131 ama kan tahlillerimiz al\u0131nd\u0131. 10 g\u00fcn i\u00e7inde gelecekmi\u015f bilgisi, bekliyoruz. Di\u011fer arkada\u015flar tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131lar. \u0130n\u015fallah iyile\u015firler. Bu hayvanlar\u0131n b\u00f6yle oldu\u011funu nas\u0131l bilmezler? Elimizdeki etleri ne yapaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 bilmiyoruz. Yetkililer gelip alsa diye bekliyoruz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n