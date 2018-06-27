Korkutan deprem!

Gece yar\u0131s\u0131 korkutan bir deprem meydana geldi.,Saat 04.00'da meydana gelen deprem vatanda\u015flar\u0131 panikletti.,Ba\u015fbakanl\u0131k Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan (AFAD) edinilen bilgiye g\u00f6re deprem, saat 04.00 s\u0131ralar\u0131nda \u0130zmir'in Karaburun il\u00e7esi a\u00e7\u0131klar\u0131nda meydana geldi. ,4,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki sars\u0131nt\u0131, yerin 7 kilometre derinli\u011finde olu\u015ftu. ,K\u0131sa s\u00fcreli sars\u0131nt\u0131, en yak\u0131n yerle\u015fim yerlerinden de hissedildi.,