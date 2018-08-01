Korkutan gelişme: 900 milyon insan hayatını kaybedebilir

Bilim insanlar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015flerine g\u00f6re; hastal\u0131\u011f\u0131 tedavisi bulunmad\u0131\u011f\u0131 takdirde 900 milyon insan\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybedebilece\u011fi ifade edildi.\r\n\r\n,Sim\u00fclasyonda, "Clade X" ad\u0131nda bir hastal\u0131k \u00f6ks\u00fcr\u00fck yoluyla h\u0131zla yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve iki y\u0131ldan k\u0131sa bir s\u00fcre i\u00e7erisinde 150 milyon insan\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Johns Hopkins \u00dcniversitesi'ndeki ABD'li ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, bir t\u00fcr \u00f6l\u00fcmc\u00fcl vir\u00fcs\u00fcn d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131na yay\u0131lmas\u0131 durumunda neler olabilece\u011fini \u00f6\u011frenmek i\u00e7in bir sim\u00fclasyon tasarlad\u0131.\r\n\r\n,ABD'li bilim insanlar\u0131, yeni bir salg\u0131nda 900 milyon insan\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybedebilece\u011fini belirtti.,Bilim insanlar\u0131 olas\u0131 bu vir\u00fcs\u00fcn, \u015eiddetli Akut Solunum Yetmezli\u011fi Sendromu'ndan daha tehlikeli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,.