Korkutan görüntü! Kaçıyorlar...

Dalga dalga yay\u0131ld\u0131.,\u00d6n\u00fcne gelen her \u015feyi yuttu.\r\n\r\n,Bomba gibi patlad\u0131.\r\n,\r\nBinlerce insan ka\u00e7\u0131yor.\r\n\r\n,ABD'nin bat\u0131 eyaleti California kavruluyor.\r\n\r\n,Durdurulamayan orman yang\u0131nlar\u0131 onlarca evi ve i\u015fyerini k\u00fcle \u00e7evirdi.\r\n,\r\nBir g\u00f6lde demirli tekneler de alevlerden kurtulamad\u0131.\r\n\r\n,Shasta b\u00f6lgesindeki s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131ndan ise kara haber geldi.\r\n\r\n,Ekipler, alevleri \u00f6nlemeyi deneyen bir buldozer operat\u00f6r\u00fcn\u00fcn cesedini buldu.\r\n\r\n,Be\u015f g\u00fcnd\u00fcr devam eden yang\u0131nda \u00fc\u00e7 itfaiyeci de yaraland\u0131.\r\n\r\n,California \u0130tfaiyesi s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Scott McLean, "Alevler, yoluna \u00e7\u0131kan her \u015feyi ala\u015fa\u011f\u0131 ediyor" diyor.\r\n\r\n,115 kilometrekarelik alan\u0131 etkileyen yang\u0131n giderek geni\u015fliyor.\r\n\r\n,Reuters haber ajans\u0131, alevlerin y\u00fczlerce evi tehdit etti\u011fini bildiriyor.\r\n\r\n,California Valili\u011fi, Shasta ve Riverside b\u00f6lgelerinde acil durum ilan etti.\r\n\r\n,CNN International, Riverside b\u00f6lgesindeki Bernardino Milli Orman\u0131'nda \u00e7\u0131kan yang\u0131n\u0131n yaln\u0131zca y\u00fczde 5'inin kontrol alt\u0131na al\u0131nabildi\u011fini aktar\u0131yor.