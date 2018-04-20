Köşeye sıkışan Sarkisyan bunu da yaptı

\u00dclkede Serj Sarkisyan 10 y\u0131ld\u0131r cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinde bulunuyordu. Ermenistan'\u0131n yeni cumhurba\u015fkan\u0131 ise Mart ay\u0131ndaki se\u00e7imlerle Serj Sarkisyan'a yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131 ile bilinen eski Londra B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Armen Sarkisyan olmu\u015ftu.\r\n,Ermenistan'da eski Cumhurba\u015fkan\u0131 Serj Sarkisyan'\u0131n ba\u015fbakan olarak atanmas\u0131 sonras\u0131 ortal\u0131k kar\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Ba\u015fkent Erivan'da toplanan on binlerce ki\u015fi, Sarkisyan'\u0131n ba\u015fbakan olmas\u0131n\u0131 protesto etti. \r\n,Son gelen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde ise bar\u0131\u015f\u00e7\u0131l protestolar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren sivillere kar\u015f\u0131 polis ve askerden olu\u015fan ordu ile a\u011f\u0131r silahl\u0131 z\u0131rhl\u0131lar g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n,Halk\u0131n yo\u011fun tepkisine ise ordu ve polis g\u00fc\u00e7leri kar\u015f\u0131l\u0131k verdi. \u00c7ok say\u0131da ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n