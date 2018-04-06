Kosova'dan küstah Türkiye açıklaması

T\u00fcrkiye'nin her seferinde deste\u011fini esirgemedi\u011fi Kosova'da ge\u00e7ti\u011fimiz hafta 6 FET\u00d6'c\u00fc M\u0130T taraf\u0131ndan paketlenip yakalanm\u0131\u015ft\u0131. Olayla ilgili Kosova Ba\u015fbakan\u0131 Ramush Haradinaj k\u00fcstah a\u00e7\u0131klamalar\u0131na bir yenisini daha ekledi.\r\n,Haradinaj, 6 T\u00fcrk\u00fcn Kosova istihbarat\u0131 ile Mill\u00ee \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 (M\u0130T) i\u015fbirli\u011fi ile T\u00fcrkiye'ye g\u00f6t\u00fcr\u00fclmesi sonras\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada T\u00fcrklere yap\u0131lan operasyon ve s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 bilgisinin kendisine iletilmedi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti. Ba\u015fbakan Haradinaj, i\u00e7i\u015fleri bakan\u0131 ile istihbarat \u015fefini g\u00f6revden uzakla\u015ft\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Haradinaj, VOA'ya verdi\u011fi deme\u00e7te 6 T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131n\u0131n kendisine bilgi verilmeden T\u00fcrkiye'ye g\u00f6t\u00fcr\u00fclmesini "Bu bir t\u00fcr h\u0131rs\u0131zl\u0131k, Kosova'dan insan ka\u00e7\u0131rmad\u0131r" yorumunda bulundu.\r\n,S\u00f6z konusu T\u00fcrklerin s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmeleri konusunda baz\u0131 "bulan\u0131k" durumlar\u0131n oldu\u011funu s\u00f6yleyen Haradinaj, "Oturum izinlerinin apar topar iptal edilmesi ve s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 i\u015flemleriyle ilgili gizlilik ve benim de bundan haberdar edilmemem, i\u00e7i\u015fleri bakan\u0131 ve istihbarat bakan\u0131n\u0131 g\u00f6revden almam\u0131n ba\u015fl\u0131ca nedeni" dedi.\r\n,Kosova Cumhurba\u015fkan\u0131 Ha\u015fim Ta\u00e7i olaydan hemen sonraki yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda \u00fclkesindeki kurumlar\u0131n s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilen ki\u015filerin insani haklar\u0131n\u0131 g\u00f6rmezden geldiklerini belirtmi\u015fti. Ancak saatler sonra d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, T\u00fcrkiye'ye g\u00f6nderilen T\u00fcrklerin, Kosova istihbarat\u0131na g\u00f6re ulusal g\u00fcvenli\u011fi tehdit eden faaliyetler i\u00e7inde olduklar\u0131na ili\u015fkin raporlar\u0131n bulundu\u011funu aktarm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,ERDO\u011eAN \u00c7OK SERT TEPK\u0130 G\u00d6STERM\u0130\u015eT\u0130: Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Kosova Ba\u015fbakan\u0131'na tepki g\u00f6stererek, ''Mill\u00ee \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131m\u0131z, Kosova'da yapt\u0131\u011f\u0131 operasyonla bunlar\u0131n (FET\u00d6) Balkanlardaki en \u00fcst d\u00fczey y\u00f6neticilerini paketledi. Ama \u00fcz\u00fcnt\u00fcm var. Kosova'n\u0131n Ba\u015fbakan\u0131 tuttu, istihbarat\u0131n ba\u015f\u0131ndaki ki\u015fiyle i\u00e7i\u015fleri bakan\u0131n\u0131 g\u00f6revden ald\u0131. \u015eimdi soruyorum, ey Kosova'n\u0131n Ba\u015fbakan\u0131, kimin talimat\u0131yla sen b\u00f6yle bir ad\u0131m att\u0131n? Ne zamandan beri T\u00fcrkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya ba\u015flad\u0131n. O Kosova'y\u0131 ikinci s\u0131rada tan\u0131yan bir \u00fclkeyiz biz. Kosoval\u0131 karde\u015flerim bunun da hesab\u0131n\u0131 verdirecektir sana. Uzaktan kumandal\u0131 siyaset yap\u0131lmaz. Kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir \u00fclke oldu\u011fumuzu defalarca ispatlad\u0131k" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 ki\u015fisel olarak tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ba\u015fbakan Haradinaj, "Ama yine de T\u00fcrkiye stratejik bir i\u015f birli\u011fi i\u00e7indeyiz. Kosova'da \u00f6nemli olan \u015fu; hi\u00e7 kimse bizim i\u015fimizi bizim yerimize yapamaz. Biz bunu kendimiz yapar\u0131z. Hi\u00e7 kimsenin Kosova'n\u0131n i\u00e7i\u015flerinde karar mekanizmalar\u0131 \u00fczerinde bir g\u00fcc\u00fc olamaz" dedi. \r\n