Köy halkı haber verdi! Çok sayıda asker olay yerinde

K\u00f6y halk\u0131 haber verince asker harekete ge\u00e7ti.,Diyarbak\u0131r\u2019da arazi anla\u015fmazl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle \u00e7\u0131kan silahl\u0131 kavgada 2\u2019si a\u011f\u0131r 9 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n,Edinilen bilgilere g\u00f6re olay, Ba\u011flar il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7i\u00e7ekliyurt k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fand\u0131.,\u0130ddiaya g\u00f6re akraba olan ve aralar\u0131nda arazi anla\u015fmazl\u0131\u011f\u0131 bulunan Abdullah ve Mustafa A. aras\u0131nda tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131. Tart\u0131\u015fman\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcmesi \u00fczerine Abdullah A., yan\u0131nda getirdi\u011fi silah\u0131 ate\u015fledi. ,Olayda, 2\u2019si a\u011f\u0131r 9 ki\u015fi yaraland\u0131. K\u00f6y halk\u0131n\u0131n haber vermesi \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da asker ve ambulans sevk edildi. Yaral\u0131lar, olay yerinde yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalelerinin ard\u0131ndan ambulansla Gazi Ya\u015fargil E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n