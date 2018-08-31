Köyde büyük panik! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

K\u00f6yde b\u00fcy\u00fck panik ya\u015fand\u0131.Temas edenlerin v\u00fccudunda yaralar \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,\u0130ne\u011fin kan\u0131 ile temas eden ayn\u0131 aileden 1'i \u00e7ocuk 3 ki\u015fi v\u00fccutlar\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00e7e\u015fitli yaralar nedeniyle hastanede tedavi g\u00f6rd\u00fc. Telef olan inekler yak\u0131larak tar\u0131m ekiplerince g\u00f6m\u00fcl\u00fcrken k\u00f6y karantinaya al\u0131nd\u0131.\r\n,\u0130l\u00e7eye 37 kilometre uzakl\u0131kta bulunan 110 n\u00fcfuslu Karadoruk k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan evli ve 5 \u00e7ocuk babas\u0131 Murat B\u00fcy\u00fckp\u0131nar (47) 20 g\u00fcn \u00f6nce sabah saat 05.00 s\u0131ralar\u0131nda 40 ine\u011finin bulundu\u011fu ah\u0131ra girince bir ine\u011fin \u00f6lmek \u00fczere oldu\u011funu fark etti. B\u00fcy\u00fckp\u0131nar 20 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu \u0130brahim ve 8 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 \u0130kra ile birlikte telef olmak \u00fczere olan ine\u011fi kesti. Kesilen ine\u011fin etini t\u00fcketen aileden kesim s\u0131ras\u0131nda ine\u011fin kan\u0131yla temas eden B\u00fcy\u00fckp\u0131nar ve o\u011flu Murat ile \u0130kra bir s\u00fcre sonra rahats\u0131zland\u0131. V\u00fccutlar\u0131n\u0131n \u00e7e\u015fitli yerlerinden yaralar da \u00e7\u0131kan aile Cumhuriyet \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Hastanesi'ne ba\u015fvurdu. Burada \u015farbon \u015f\u00fcphesiyle Enfeksiyon Hastal\u0131klar\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde karantina alt\u0131nda tedavi g\u00f6rd\u00fc. 20 g\u00fcn tedavi g\u00f6ren aileden baba Murat B\u00fcy\u00fckp\u0131nar ile k\u0131z\u0131 tedavisinin ard\u0131ndan taburcu olarak k\u00f6ydeki evine d\u00f6nd\u00fc. Sa\u011fl\u0131k durumu iyi olan \u0130brahim'in ise hastanedeki tedavisi s\u00fcr\u00fcyor. \r\n\r\n,Tedavisi tamamlan\u0131p eve d\u00f6nen ailenin 29 A\u011fustos g\u00fcn\u00fc ah\u0131rlar\u0131nda bulunan bir inek daha telef oldu. Bunun \u00fczerine durum Tar\u0131m ve Orman \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerine haber verildi. K\u00f6ye gelen ekipler \u00f6zel k\u0131yafetlerini giyerek inceleme yapt\u0131. ,V\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerlerinde yaralar \u00e7\u0131kan Murat B\u00fcy\u00fckp\u0131nar, "Sabah ah\u0131ra indi\u011fimde ani bir inek \u00f6l\u00fcm\u00fc ger\u00e7ekle\u015fti. Ben de bilmeyerek kesim yapt\u0131m.,Bir hafta tedavi g\u00f6rd\u00fcm. 20 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flum hala yatmakta tedavi g\u00f6r\u00fcyor. K\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131m ile ben taburcu oldum. Kesti\u011fimiz hayvan\u0131n yar\u0131s\u0131nda \u00e7o\u011funu bilin\u00e7siz olarak t\u00fckettik. Geri kalan\u0131n\u0131 da yakarak imha ettik" dedi. \r\n\r\n, Kesim yapt\u0131ktan \u00fc\u00e7 g\u00fcn sonra belirtiler ba\u015flad\u0131. \u00dcniversite hastanesi aciline ba\u015fvurdum. \u015earbon tan\u0131s\u0131 konuldu. ,Sivas'\u0131n G\u00fcr\u00fcn il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Karadoruk k\u00f6y\u00fcnde \u015farbon \u015f\u00fcphesiyle 20 g\u00fcn arayla iki inek telef oldu. ,Ah\u0131r\u0131n yan\u0131nda 4 metre \u00e7ukur a\u00e7an ekipler inekleri yakarak i\u015f makineleriyle buraya g\u00f6md\u00fc. Telef olan ineklerden al\u0131nan numuneler de incelenmek \u00fczere Samsun'a g\u00f6nderildi. \u015earbon \u015f\u00fcphesi ile bug\u00fcn \u0130l\u00e7e Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri taraf\u0131ndan k\u00f6y karantina alt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n\r\n,B\u00fcy\u00fckp\u0131nar'\u0131n ah\u0131r\u0131nda ki ve di\u011fer k\u00f6ylerdeki hayvanlarda a\u015f\u0131lama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131. K\u00f6ye hayvan giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131na da durduruldu.