Köylüler etten bile değerli diyor! 'Bu otu yiyen herkes ikiz bebek doğuruyor'

Yeti\u015fti\u011fi 100 haneli bin 733 n\u00fcfuslu Kaynarca k\u00f6y\u00fcnde tam 84 \u00e7ift ikiz ya\u015farken, bunun s\u0131rr\u0131n\u0131n ise "ca\u011f" denilen bitkide oldu\u011funa inan\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Mu\u015f'un Varto il\u00e7esinin Kaynarca k\u00f6y\u00fc b\u00f6lgesinde \u00e7\u0131kan ve ikiz do\u011furganl\u0131k oran\u0131nda etkili oldu\u011fu tahmin edilen ca\u011f otu, tezgahlarda yerini almaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Mu\u015f'un Varto il\u00e7esinde yeti\u015fen ve 'ikiz iksiri' olarak bilinen bitki tezgaha \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,"\u0130kiz iksiri" olarak da an\u0131lan "ca\u011f", Mu\u015f'un Varto il\u00e7esinde \u00f6zel lezzetinden \u00f6t\u00fcr\u00fc y\u0131lda iki-\u00fc\u00e7 ton t\u00fcketilecek kadar sevilen, etten daha k\u0131ymetli bir bitki. \r\n,Sat\u0131c\u0131 Servet Karaka\u015f, ca\u011f otunun Kaynarca k\u00f6y\u00fcnden geldi\u011fini ve bu otu yiyenin hepsinin ikiz sahibi oldu\u011funu s\u00f6yleyerek, kilosu 20 TL'de satt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nCa\u011f bitkisini sat\u0131n almaya gelen Ali Y\u0131ld\u0131z adl\u0131 vatanda\u015f ise ca\u011f otunun ila\u00e7 oldu\u011funu kaydetti.\r\n\r\n,Kaynarca k\u00f6y\u00fcnden Veysel Merty\u00fcz adl\u0131 vatanda\u015f ise ca\u011f denen otun \u00e7ok \u015fifal\u0131 bir bitki oldu\u011funu s\u00f6yleyerek, "Bu ot nedeniyle k\u00f6y\u00fcm\u00fczde yakla\u015f\u0131k y\u00fcz ailede ikiz \u00e7ocuk var. Etkisi g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015f bir ottur. \u00c7ok \u015fifal\u0131 bir bitkidir. Herkese \u00f6neririm" dedi.