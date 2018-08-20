Köylüleri korkutmuştu, ne olduğu ortaya çıktı

Yusufeli il\u00e7esi Dokumac\u0131lar k\u00f6y\u00fcnde Ahmet Yaral\u0131, Ko\u015fnahal mevkiinde bir hayvan \u00f6l\u00fcs\u00fc buldu. ,K\u00f6yl\u00fcleri korkutan ve hangi hayvana ait oldu\u011fu belirlenememi\u015fti. ,Hayvan \u00f6l\u00fcs\u00fc i\u00e7in haber verilmesi \u00fczerine Artvin \u00c7oruh \u00dcniversitesi Avc\u0131l\u0131k ve Yaban Hayvanlar\u0131 B\u00f6l\u00fcm\u00fc uzmanlar\u0131 devreye girdi. ,Ekibin yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede, hayvan \u00f6l\u00fcs\u00fcn\u00fcn sansar oldu\u011fu belirlendi.\r\n\r\n,Uzmanlar hayvan \u00f6l\u00fcs\u00fc i\u00e7in incelemelerde bulundu.,.,Ard\u0131ndan ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.