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Köyü yılanlar bastı, vatandaş ne yapacağını bilemedi!
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Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Tozan Mahallesi'nde görülen yılanların vatandaşları korkuttu.
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