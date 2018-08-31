Koyun otlattığı çayıra fabrika kuracak

O art\u0131k bir para babas\u0131...,.,Amasya'n\u0131n Merzifon il\u00e7esinde ya\u015fayan bir i\u015fletme sahibi, \u00e7ocukken \u00e7obanl\u0131k yaparak koyun otlatt\u0131\u011f\u0131 \u00e7ay\u0131ra \u015fimdi fabrika kuracak. ,\u00dccret kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda \u00e7obanl\u0131\u011fa ba\u015flay\u0131p 13 ya\u015f\u0131na geldi\u011finde il\u00e7e merkezindeki kaynak at\u00f6lyesinde \u00e7\u0131rakl\u0131k yaparken bir yandan da bo\u015f zamanlar\u0131nda babas\u0131yla birlikte koyun otlatmaya devam eden ilkokul mezunu \u00d6mer \u00c7a\u011fl\u0131, askerlik g\u00f6revini tamamlad\u0131ktan sonra a\u011fabeyinin deste\u011fiyle kaynak at\u00f6lyesi a\u00e7t\u0131., Tahsis belgesini kendilerini 'babayi\u011fit' olarak de\u011ferlendiren Amasya Valisi Dr. Osman Varol\u2019un elinden alan evli ve 2 \u00e7ocuk babas\u0131 \u00c7a\u011fl\u0131, \u201c\u00c7ay\u0131rda koyunlar\u0131 otlat\u0131rken \u2018in\u015fallah buraya bir g\u00fcn fabrika kurmak bize nasip olur\u2019 diyordum. \r\n,\u00c7obanl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnleri unutmay\u0131p 25 y\u0131ldan fazla s\u00fcredir muhafaza etti\u011fi \u00e7oban de\u011fne\u011fiyle at\u00f6lyesindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 takip ederken yan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 iki o\u011fluna i\u015fi \u00f6\u011freten \u00c7a\u011fl\u0131, \u201cBiz bundan ekmek yedik. Yine bu de\u011fnek bizim elimizde olacak\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u00c7a\u011fl\u0131'n\u0131n da aralar\u0131nda oldu\u011fu 10 giri\u015fimci toplam 55 milyon TL\u2019lik yat\u0131r\u0131mla Merzifon OSB'de kuracaklar\u0131 10 fabrikada binden fazla ki\u015fiye istihdam imkan\u0131 sa\u011flayacak.\r\n\r\n,15 g\u00fcn i\u00e7inde fabrikam\u0131z\u0131n temelini ataca\u011f\u0131z. Geli\u015fmi\u015f makinelerle, daha fazla eleman alarak yeni projelerimizi hayata ge\u00e7irece\u011fiz\u201d dedi.\r\n,\u00c7obanl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011fne\u011fi hala saklayan \u00d6mer \u00c7a\u011fl\u0131, 9 ya\u015f\u0131nda koyun otlat\u0131rken kurdu\u011fu hayalini 49 ya\u015f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftiriyor.\r\n, Zamanla i\u015fini b\u00fcy\u00fcterek tar\u0131m aletleri \u00fcretip 15 ki\u015fiye istihdam sa\u011flayan bir at\u00f6lyenin sahibi olan \u00c7a\u011fl\u0131, Merzifon Organize Sanayi B\u00f6lgesinde \u00f6n tahsisi yap\u0131lan yakla\u015f\u0131k 10 bin metrekarelik alanda yakla\u015f\u0131k 3 milyon TL'lik maliyetle olu\u015fturaca\u011f\u0131 fabrikan\u0131n da temelini atacak.\r\n\r\n,\u00c7obanl\u0131k yaparken kurdu\u011fu hayal ger\u00e7ek oldu.