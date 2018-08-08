Kral affetmedi! Taciz ve cinayet zanlısı adamın başı kesilerek çarmıha gerildi

Bu giri\u015fim b\u00fcy\u00fck tart\u0131\u015fmaya sebep oldu.,Suudi Arabistan korkun\u00e7 bir infaza sahne oldu! ,.,Kral affetmedi! Taciz ve cinayet zanl\u0131s\u0131 adam cezas\u0131n\u0131n bedelini korkun\u00e7 bir \u015fekilde \u00f6dedi...,Adam\u0131n kafas\u0131 u\u00e7urulduktan sonra bedeni Mekke'de \u00e7arm\u0131ha gerilerek sergilenmeye ba\u015fland\u0131. Tart\u0131\u015fmalara sebep olan infaz karar\u0131nda en b\u00fcy\u00fck ele\u015ftiri, cesedin \u00e7arm\u0131ha gerildikten sonra sergilenmesine geldi.,Myanmar as\u0131ll\u0131 taciz ve cinayet zanl\u0131s\u0131 bir adam kral\u0131n emri ile, \u00f6nce ba\u015f\u0131 kesilerek infaz edildi ard\u0131ndan da \u00e7arm\u0131ha gerildi.\r\n\r\n,Elias Abulkalaam isimli adam bir kad\u0131n\u0131n evine silahla girdi, h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapt\u0131 ve kad\u0131n\u0131 tacize kalk\u0131\u015ft\u0131. Ancak yakalanan adam Suudi Arabistan kral\u0131 Salman taraf\u0131ndan gelen emrin \u00fczerine infaz edildi.