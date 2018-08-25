Kral gitti, prens yolda

BURHAN CAN TERZ\u0130 - Bafetimbi Gomis\u2019i 6 milyon avroya Al Hilal\u2019e g\u00f6nderen Galatasaray, golc\u00fc harek\u00e2t\u0131nda \u00f6nemli ad\u0131mlar att\u0131. ,Listesinde Welbeck, Origi gibi isimler bulunan ancak bu oyunculardan olusuz cevap alan sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar en \u00f6nemli a\u015famay\u0131 Anthony Modeste\u2019te kaydetti. Paras\u0131n\u0131 alamad\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle \u00c7in Kul\u00fcb\u00fc Tianjin Quanjian ile daval\u0131k olan Frans\u0131z futbolcunun menajeri de Gomis\u2019in de dan\u0131\u015fman\u0131 olan Mendy... ,Gomis\u2019in sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan hemen bu konu g\u00fcndeme gelirken, herhangi bir bonservis bedeli \u00f6demeden Modeste\u2019in Galatasaray\u2019a gelebilece\u011fi konu\u015fuldu.,Oyuncuya resm\u00ee teklif g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, 30 ya\u015f\u0131ndaki santrfor gelmeye haz\u0131r. ,Ge\u00e7mi\u015fte Bundesliga\u2019da muhte\u015fem performanslar sergileyen Frans\u0131z forvetin Gomis\u2019in bo\u015flu\u011funu rahatl\u0131kla dolduraca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. Gomis\u2019e g\u00f6re daha dinamik olan Modeste\u2019in d\u00f6n\u00fc\u015fleri daha h\u0131zl\u0131. ,Gomis\u2019ten daha uzun olan 30 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun hava h\u00e2kimiyeti ve kenarlardan gelen ortalardaki vuru\u015f kabiliyeti de Gomis\u2019e oranla daha iyi. Fransa Ligi\u2019nin yan\u0131 s\u0131ra k\u0131sa bir Premier Lig tecr\u00fcbesi de bulunan Modeste\u2019nin birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde tak\u0131ma kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 hedefleniyor.,Galatasaray\u2019da S\u00fcper Lig\u2019in ilk iki haftas\u0131nda 11\u2019de sahaya \u00e7\u0131kan Eren Derdiyok, G\u00f6ztepe ma\u00e7\u0131n\u0131n devre aras\u0131nda oyundan al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. Tecr\u00fcbeli futbolcunun, Alanya ma\u00e7\u0131nda art\u0131k formas\u0131n\u0131 devretmesi beklenirken, Gomis\u2019in sat\u0131lmas\u0131 planlar\u0131 de\u011fi\u015ftirdi. ,Tak\u0131mdaki \u015fimdilik tek santrfor durumunda kalan golc\u00fc futbolcu, bu hafta da 11\u2019de sahada olacak. 30 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu S\u00fcper Kupa\u2019da Akhisar, ligde ise Ankarag\u00fcc\u00fc filelerine birer gol g\u00f6ndermi\u015fti. ,Galatasaray\u2019\u0131n bu sezon ba\u015f\u0131nda bedelsiz olarak kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 Mu\u011fdat \u00c7elik hen\u00fcz resmi m\u00fcsabakalarda s\u00fcre alamad\u0131. Antrenmanlardaki h\u0131rs\u0131yla dikkati \u00e7eken Mu\u011fdat \u00c7elik, Alanyaspor ma\u00e7\u0131nda forma giymeyi bekliyor.,Galatasaray, Brezilyal\u0131 stoperi Maicon\u2019u da El Hilal\u2019e 3 milyon avroya kiralam\u0131\u015ft\u0131 ancak Suudilerin evraklar\u0131 yeti\u015ftirememesi, transferi yat\u0131rd\u0131. ,Maicon\u2019dan gelecek paray\u0131 transferde kullanmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen Cimbom\u2019un hedefleri sekteye u\u011frad\u0131. Elde kalan Maicon\u2019un g\u00f6nderilmek istendi\u011fi bir tak\u0131ma ne kadar katk\u0131 verece\u011fi de soru i\u015faretleri olu\u015fturdu.