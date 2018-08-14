Kredi kartı taksitlendirmesinde önemli değişiklik

Kredi kart\u0131 kullananlar dikkat! ,Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurulu'nun banka kartlar\u0131 ve kredi kartlar\u0131, bankalar\u0131n kredi i\u015flemleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman \u015firketlerinin kurulu\u015f ve faaliyet esaslar\u0131 hakk\u0131nda olmak \u00fczere \u00fc\u00e7 y\u00f6netmelikte de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lmas\u0131 kabul edildi. ,BDDK, \u00fc\u00e7 y\u00f6netmelikte de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lmas\u0131 kabul edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Kurumunda yap\u0131lan duyuruda banka kartlar\u0131 ve kredi kartlar\u0131 hakk\u0131nda y\u00f6netmelikte yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikler \u015f\u00f6yle s\u0131raland\u0131: ,Mal veya hizmet al\u0131m\u0131 sonras\u0131 belli bir \u00fccret kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 borcun taksitlendirilmesi veya \u00f6demenin ertelendi\u011fi d\u00f6nemler de d\u00e2hil olmak \u00fczere, kredi kartlar\u0131 ile ger\u00e7ekle\u015ftirilecek mal ve hizmet al\u0131mlar\u0131 ile nakit \u00e7ekimlerinde taksitlendirme s\u00fcresi on iki ay\u0131 ge\u00e7emez. ,Bu s\u00fcre; elektronik e\u015fya al\u0131mlar\u0131nda \u00fc\u00e7 ay, bilgisayar al\u0131mlar\u0131nda, kul\u00fcp ve derneklere yap\u0131lan \u00f6demelerde, havayollar\u0131, seyahat acenteleri, ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k ve konaklama ile ilgili harcamalarda alt\u0131 ay, sa\u011fl\u0131k ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sa\u011fl\u0131k \u00fcr\u00fcn\u00fc al\u0131mlar\u0131nda, vergi \u00f6demelerinde dokuz ay olarak uygulan\u0131r. ,Kredi kartlar\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirilecek kuyum, telekom\u00fcnikasyon, do\u011frudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt d\u0131\u015f\u0131nda yap\u0131lan harcamalar ve, yemek, g\u0131da, alkoll\u00fc i\u00e7ecek, akaryak\u0131t, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye \u00e7eki ve benzeri \u015fekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti i\u00e7ermeyen \u00fcr\u00fcnlerin al\u0131mlar\u0131nda taksit uygulanamaz. \r\nKurumsal kredi kartlar\u0131 ile, mal veya hizmet al\u0131m\u0131 sonras\u0131 belli bir \u00fccret kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 borcun taksitlendirilmesi veya \u00f6demenin ertelendi\u011fi d\u00f6nemler de d\u00e2hil olmak \u00fczere ger\u00e7ekle\u015ftirilecek mal ve hizmet al\u0131mlar\u0131 ile nakit \u00e7ekimlerinde taksitlendirme s\u00fcresi dokuz ay\u0131 ge\u00e7emez". ,Bankalar\u0131n kredi i\u015flemlerine ili\u015fkin y\u00f6netmelikte de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lmas\u0131na dair y\u00f6netmelikte yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikler ise \u015f\u00f6yle s\u0131raland\u0131: ,Konut edinmeleri ve konut tadilat\u0131 kapsam\u0131nda konutun 22\/11\/2001 tarihli ve 4721 say\u0131l\u0131 T\u00fcrk Medeni Kanununun 684 \u00fcnc\u00fc maddesinde d\u00fczenlenen b\u00fct\u00fcnleyici par\u00e7as\u0131 niteli\u011fini haiz olacak \u015fekilde mal veya hizmet al\u0131m\u0131 amac\u0131yla t\u00fcketicilere kulland\u0131r\u0131lan krediler, konutlar\u0131n finansal kiralama yoluyla t\u00fcketicilere kiralanmas\u0131, di\u011fer gayrimenkul al\u0131m\u0131 ama\u00e7l\u0131 krediler, e\u011fitim ve \u00f6\u011frenim \u00fccretinin finansman\u0131 amac\u0131yla kulland\u0131r\u0131lacak krediler ve kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131na olan bor\u00e7lar\u0131n finansman\u0131 amac\u0131yla do\u011frudan ilgili kurum veya kurulu\u015fun hesab\u0131na \u00f6deme yap\u0131lmak \u015fart\u0131yla kulland\u0131r\u0131lan krediler ile bu kredilerin yeniden finansman\u0131 amac\u0131yla kulland\u0131r\u0131lan krediler hari\u00e7 olmak \u00fczere, t\u00fcketici kredilerinin vadesi otuz alt\u0131 ay\u0131, ta\u015f\u0131t kredileri ile ta\u015f\u0131t teminatl\u0131 kredilerin vadesi k\u0131rk sekiz ay\u0131, cep telefonu, tablet ve bilgisayar al\u0131m\u0131 amac\u0131yla kulland\u0131r\u0131lan kredilerin vadesi alt\u0131 ay\u0131 a\u015famaz. ,Bu kredilerin yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131nda ayn\u0131 vadeler uygulan\u0131r. ,Ge\u00e7ici Madde: Bu maddenin yay\u0131m\u0131 tarihinden \u00f6nce kulland\u0131r\u0131lan ihtiya\u00e7 kredilerinin bor\u00e7 bakiyeleri, bor\u00e7lu taraf\u0131ndan bu maddenin yay\u0131m\u0131 tarihinden itibaren bir y\u0131l i\u00e7erisinde talep edilmesi durumunda en fazla k\u0131rk sekiz ay ile s\u0131n\u0131rl\u0131 olmak \u00fczere yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131labilir. ,Yeniden yap\u0131land\u0131rma kapsam\u0131nda bor\u00e7luya ilave kredi kulland\u0131r\u0131lmas\u0131 halinde ilave kulland\u0131r\u0131lan kredinin vadesi otuz alt\u0131 ay\u0131 a\u015famaz"