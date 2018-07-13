Kremlin, ABD'yi Avrupa'ya baskı yapmakla suçladı

Rusya'da Kremlin S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Dimitriy Peskov, ba\u015fkent Moskova\u2019da gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n, Almanya'n\u0131n enerji alan\u0131nda "Rusya'n\u0131n esiri" oldu\u011funa y\u00f6nelik s\u00f6zlerine cevap verdi.\r\n,Rusya\u2019n\u0131n uzun s\u00fcredir Avrupa\u2019n\u0131n enerji g\u00fcvenli\u011fine katk\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 savunan Peskov, \u201cBoru hatlar\u0131 ile iletilen do\u011falgazdan ba\u015fka daha g\u00fcvenilir hi\u00e7bir enerji kayna\u011f\u0131 yoktur.\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Kuzey Ak\u0131m 2 ile Almanya\u2019n\u0131n Rusya\u2019ya daha fazla ba\u011f\u0131ml\u0131 hale gelece\u011fine y\u00f6nelik ele\u015ftirileri de\u011ferlendiren Peskov, \u201cBuna kat\u0131lamay\u0131z, \u00e7\u00fcnk\u00fc boru hatlar\u0131 ile do\u011falgaz iletimi bir \u00fclkeyi di\u011feri ba\u011f\u0131ml\u0131 hale getirmez, her iki \u00fclke de birbirine ortak bir \u015fekilde ba\u011f\u0131ml\u0131 hale gelir. Bu da istikrar\u0131 ve farkl\u0131 alanlarda ortak \u00e7\u0131karlar\u0131n oldu\u011fu geli\u015fmeleri garanti alt\u0131na al\u0131r.\u201d dedi.\r\n,Trump\u2019\u0131n, Kuzey Ak\u0131m 2 projesine y\u00f6nelik s\u00f6zlerini de ele\u015ftiren Peskov, \u201cHer iki Kuzey Ak\u0131m boru hatt\u0131 da t\u00fcm\u00fcyle ticari projelerdir. Bu projelere y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar\u0131, adil olmayan bir rekabetin manifestosu olarak de\u011ferlendiriyoruz. ABD, kendi LNG\u2019sini satabilmek i\u00e7in Avrupa\u2019ya bask\u0131 yap\u0131yor.\u201d de\u011ferlendirmesinde bulundu.,Peskov, Trump ile Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin\u2019in 16 Temmuz\u2019da Helsinki\u2019de bir araya gelece\u011fini an\u0131msatarak, \u201cG\u00f6r\u00fc\u015fme zaten ili\u015fkilerimizin karma\u015f\u0131k oldu\u011fu bir d\u00f6nemde ger\u00e7ekle\u015fecek. Bu t\u00fcr a\u00e7\u0131klamalar\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi daha da karma\u015f\u0131k bir hale getirece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum.\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Trump, NATO Zirvesi i\u00e7in bulundu\u011fu Br\u00fcksel\u2019de d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Almanya'n\u0131n Rusya ile petrol ve do\u011falgaz anla\u015fmalar\u0131 yapmas\u0131n\u0131 "\u00e7ok yak\u0131\u015f\u0131ks\u0131z" olarak niteleyerek, "Almanya enerji i\u00e7in Rusya'ya y\u00fcksek d\u00fczeyde \u00f6demeler yap\u0131yor. Bu nedenle Almanya, Rusya'n\u0131n bir esiri." yorumunu yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Almanya, 2016'da ithal etti\u011fi yakla\u015f\u0131k 50 milyar metrek\u00fcpl\u00fck do\u011falgazla Rusya'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck m\u00fc\u015fterisi konumunda.