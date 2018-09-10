Kripto paralar 7 ayda 640 milyar dolar değer kaybetti

Kripto paralar\u0131n toplam piyasa de\u011feri, ocak zirvesinden bu yana 640 milyar dolar azald\u0131.,Piyasa de\u011feri en y\u00fcksek sanal para Ether, Bloomberg taraf\u0131ndan derlenen fiyat bilgilerine g\u00f6re Cuma g\u00fcn\u00fc New York saatiyle 17:00'den beri y\u00fczde 8.9 de\u011fer kaybetti. ,Bitcoin y\u00fczde 2.1 d\u00fc\u015ferken CoinMarketCap.com verilerine g\u00f6re dijital paralar\u0131n piyasa de\u011feri 197 milyar dolara geriledi.,Dijital paralar, s\u00f6z konusu varl\u0131klar\u0131n beklenenden daha uzun s\u00fcrede genel kabul g\u00f6rece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki endi\u015felerin etkisiyle ge\u00e7ti\u011fimiz alt\u0131 haftan\u0131n be\u015finde geriledi. ,ABD'li d\u00fczenleyici SEC'in kripto paralara ba\u011fl\u0131 iki sermaye piyasas\u0131 arac\u0131nda i\u015flemleri ge\u00e7ici bir s\u00fcre i\u00e7in ask\u0131ya almas\u0131, endi\u015feleri destekledi.,Di\u011fer yandan Ethereum'un e\u015f-kurucusu Vitalik Buterin, Bloomberg ile ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi m\u00fclakatta blockchain end\u00fcstrisindeki g\u00fc\u00e7l\u00fc b\u00fcy\u00fcmenin gelip ge\u00e7ti\u011fini belirtti.,Ay\u0131 piyasas\u0131ndaki kripto paralar, Bitcoin'in en b\u00fcy\u00fck rakibinin sert d\u00fc\u015fmesi ve ABD'li d\u00fczenleyicilerin dijital varl\u0131klara ba\u011fl\u0131 iki sermaye piyasas\u0131 arac\u0131nda i\u015flemleri ask\u0131ya almas\u0131yla, 10 ay\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesine geriledi.,Kripto paralar\u0131n toplam de\u011feri Ocak zirvesinden beri 640 milyar dolar azald\u0131.,Hong Kong'da kripto para dealing \u015firketi OSL'nin trading birimi y\u00f6neticisi Ryan Rabaglia, \u201cBu \u00fcr\u00fcnlerin ge\u00e7ici olarak ask\u0131ya al\u0131nmas\u0131 ani tepkiye neden oldu. Fakat sonu\u00e7 olarak buda piyasan\u0131n a\u015fmas\u0131 gereken di\u011fer bir zorluk.\u201d dedi.