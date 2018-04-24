Kripto paralar bu ay kazandırdı

Kripto paralar bu ay kazand\u0131rd\u0131,.,\u00d6nde gelen kripto paralar, Sal\u0131 g\u00fcnk\u00fc i\u015flemlerde nisan kazan\u00e7lar\u0131n\u0131 geni\u015fleterek yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 75'e \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,Bloomberg ve Coinmarketcap.com taraf\u0131ndan derlenen fiyatlara g\u00f6re Ethereum, Ripple ve Bitcoin Cash y\u00fckseli\u015fe \u00f6nc\u00fcl\u00fck etti.\r\n,Bitcoin y\u00fczde 3.6 de\u011fer kazand\u0131; Coinmarketcap.com verilerine g\u00f6re 10 b\u00fcy\u00fck borsada geride kalan 24 saatteki i\u015flem hacmi 2 milyar dolar\u0131 a\u015ft\u0131.\r\n,K\u00fcresel hisse senetleri ve tahvil piyasalar\u0131 nisan ay\u0131nda y\u00f6n bulmakta zorlan\u0131rken, dijital paralar y\u00fckseli\u015f kaydetti.\r\n,En likit 10 dijital para, nisanda grup olarak y\u00fczde 74'l\u00fck y\u00fckseli\u015flerine kar\u015f\u0131n hala ocak ay\u0131ndaki rekorunun y\u00fczde 40 alt\u0131nda bulunuyor.\r\n\r\n