Kripto ülke Liberland’a başvuru yağıyor

Uygulad\u0131\u011f\u0131 ilgin\u00e7 politikalarla dikkat \u00e7eken Liberland, d\u00fcnyan\u0131n ilk blockchain \u00fclkesi\u2026 H\u0131rvatistan ile S\u0131rbistan aras\u0131nda, sahipsiz topraklara kurulmu\u015f bir yer olan Liberland, rezerv para birimi olarak Bitcoin\u2019i kullan\u0131yor. Slogan\u0131n\u0131n \u201cYa\u015fa ve di\u011ferlerinin ya\u015famas\u0131na izin ver\u201d oldu\u011fu bu mikro devletin resm\u00ee dili ise \u00c7ek\u00e7e. \u00c7ekya vatanda\u015f\u0131 olan Vit Jedlicka isimli bir ki\u015fi, 2015 y\u0131l\u0131nda H\u0131rvatistan\u2019\u0131n Zmeyavets \u015fehri ile S\u0131rbistan\u2019\u0131n Ba\u015fki Mono\u015ftor \u015fehirleri aras\u0131nda kalan yerin \u201ctarafs\u0131z b\u00f6lge\u201d oldu\u011funu savunarak, 7 kilometrekarelik alanda \u201cLiberland\u201d ad\u0131nda bir devlet kurdu\u011funu il\u00e2n etmi\u015fti. ,Avrupa\u2019daki kapitalist sisteme ba\u015fkald\u0131ran Vit Jedlicka isimli biri, Google\u2019dan tespit etti\u011fi bu b\u00f6lgede d\u00fcnyan\u0131n ilk blockchain \u00fclkesini kurdu. ,LIberland, 2015 y\u0131l\u0131nda hi\u00e7bir devletin sahip \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131 mikro bir kara par\u00e7as\u0131yd\u0131. ,Arkada\u015f\u0131 Jaromir Miskovsky ve Liberland\u2019\u0131n ilk first lady\u2019si Jana Markovicova\u2019n\u0131n oylar\u0131yla Jedlicka orac\u0131kta cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7ildi. \u00c7i\u00e7e\u011fi burnunda lider, Liberland\u2019\u0131 Vatikan ve Monaco\u2019dan sonra Avrupa\u2019n\u0131n en k\u00fc\u00e7\u00fck \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00fclkesi olarak tan\u0131mlad\u0131 ve bayra\u011f\u0131 g\u00f6ndere \u00e7ekti.,Arkada\u015flar\u0131n\u0131n oylar\u0131yla Cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilen gen\u00e7 adam\u0131n \u00fctopyas\u0131na k\u0131sa s\u00fcrede 185 \u00fclkeden 600 bin vatanda\u015fl\u0131k ba\u015fvurusu geldi. T\u00fcrkiye\u2019den de 60 bin ki\u015finin m\u00fcracaat etti\u011fi Liberland\u2019\u0131n hik\u00e2yesi sizlerle...\r\n\r\n,Avrupa\u2019da Liberland ad\u0131nda yeni bir devlet kurulmas\u0131 sosyal medyada da b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. K\u0131sa s\u00fcrede 185 \u00fclkeden vatanda\u015fl\u0131k ba\u015fvurusu geldi. ,Liberland\u2019a resm\u00ee internet sitesi \u00fczerinden isteyen herkes vatanda\u015fl\u0131k ba\u015fvurusu yapabiliyor. Tabii 5 bin \u2018merid\u2019 yani 29 bin 494 lira \u00f6deyerek. Sadece Afrika k\u0131tas\u0131n\u0131n do\u011fusundaki Somaliland taraf\u0131ndan resm\u00ee olarak tan\u0131nsa da, \u015fu ana kadar 650 bin ki\u015fi ba\u015fvurdu. ,\u00d6zg\u00fcr \u00fclke anlam\u0131na gelen Liberland\u2019\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 Vit Jedlicka, konferanslara kat\u0131lmak i\u00e7in \u0130stanbul\u2019dayd\u0131. T\u00fcrkiye\u2019den de 60 bin ki\u015finin vatanda\u015fl\u0131k ba\u015fvurusu yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi\u011fimiz Liberland\u2019\u0131n kurulu\u015f hik\u00e2yesini gazetemize anlatt\u0131:,\u00c7ekya\u2019da \u00e7ok fazla vergi ve mevzuat vard\u0131. 3 y\u0131l \u00f6nce kapitalist sisteme kar\u015f\u0131 olarak Prag\u2019dan yola \u00e7\u0131kt\u0131m. Avrupa Birli\u011fi (AB) ve f\u0131rsat e\u015fitsizli\u011fini protesto etmek istedim. Bir noktada farkettim ki yeni bir \u00fclke kurmak, var olan\u0131 onarmaktan daha kolay. Kimsenin sahiplenmedi\u011fi bir par\u00e7a toprak bulmam\u0131z gerekiyordu. \u00d6nce Google sonra Vikipedi\u2019den bakt\u0131k. Tuna Nehri\u2019ne k\u0131y\u0131s\u0131 olan, BM\u2019nin tampon b\u00f6lgesi vard\u0131. Onlar \u00e7ekildikten sonra; ne S\u0131rbistan ne de H\u0131rvatistan oray\u0131 sahiplendi. \u0130\u015fte oras\u0131 \u00fclkemiz oldu.,Vit Jedlicka, T\u00fcrkiye\u2019den yap\u0131lan 60 bin ki\u015filik ba\u015fvuru hakk\u0131nda da \u201cT\u00fcrkiye harika bir yer. En \u00e7ok \u0130stanbul, \u0130zmir, Ankara gibi b\u00fcy\u00fck \u015fehirler ilgi g\u00f6steriyor. Bence bu ulusun ciddi bir \u00f6zg\u00fcrl\u00fck ruhu var. T\u00fcrk halk\u0131ndan bu kadar fazla ba\u015fvuru oldu\u011funu g\u00f6rmek g\u00fczel\u201d yorumunu yap\u0131yor. \u00dclkesine en fazla 5 bin ki\u015fiyi kabul etmeyi planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Jedlicka, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle tamaml\u0131yor: Ama her zaman web sitemizden ba\u015fvuru yap\u0131labilir. Ya\u015famaya ve ya\u015fatmaya sayg\u0131 duyuyorum. Orada yazan kriterlere ba\u011fl\u0131 kalaca\u011f\u0131m. Irk\u00e7\u0131, sab\u0131kal\u0131, Neo Nazi ve kom\u00fcnistlerin kabul olma \u015fans\u0131 yok.,Jedlicka, d\u00fcnyadan bir\u00e7ok ki\u015fiden kripto para birimi ba\u011f\u0131\u015flar\u0131n\u0131n geldi\u011fini belirtiyor. Bu sayede t\u00fcm zaman\u0131n\u0131 \u00fclke \u00fclke gezip, Liberland\u2019\u0131 tan\u0131tmak i\u00e7in harc\u0131yor. Liberland\u2019da y\u00f6netim blok zinciri veri taban\u0131 \u00fczerinden silah kontrol\u00fc veya zorunlu vergiler yok. \u00c7ok yak\u0131nda kendi kripto paralar\u0131n\u0131 kullanmaya ba\u015flayacaklar. Ekonomik \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc maksimize etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Jedlicka \u201cBiz devletin ekonomiye kar\u0131\u015fmamas\u0131 gerekti\u011fine inan\u0131yoruz. Devlet ve ekonomi birbirinden ayr\u0131lmal\u0131. Bunun \u00fclkeye refah getirece\u011fine inan\u0131yoruz.