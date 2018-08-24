Kritik görüşme sonrası önemli açıklama

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu ve Rus mevkida\u015f\u0131 Sergei Lavrov Moskova\u2019daki g\u00f6r\u00fc\u015fme sonras\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015fte a\u00e7\u0131klamadan sat\u0131r ba\u015flar\u0131...\r\n\r\n,LAVROV:\r\n\r\nTicaretimiz aras\u0131ndaki engellerin kald\u0131r\u0131lmas\u0131 konusunda mutabakat sa\u011flad\u0131k. Gelecek y\u0131l turizm y\u0131l\u0131 olacak T\u00fcrkiye ve Rusya aras\u0131nda. Bu sene T\u00fcrkiye\u2019ye giden Rus turist say\u0131s\u0131 5 milyonun \u00fczerine \u00e7\u0131kacakt\u0131r. ,\u00c7AVU\u015eO\u011eLU:\r\n\r\n\u0130li\u015fkilerimizi her alanda en \u00fcst d\u00fczeye \u00e7\u0131karmak i\u00e7in yo\u011fun gayret sarf ediyoruz. Lavrov\u2019un s\u00f6yledi\u011fi gibi enerjiden tar\u0131ma turizmden savunma sanayine kadar bir\u00e7ok alanda ili\u015fkilerimi geli\u015fiyor. Ve somut projeleri hayata ge\u00e7iriyoruz. ,LAVROV:\r\n\r\nUzmanlar\u0131m\u0131za talimatlar verilecek. At\u0131lacak ad\u0131mlar g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclecek. Mutabakat sa\u011flamak o kadar zor de\u011fil. \u00d6rne\u011fin TIR s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri zorluk \u00e7ekiyor. Bunu \u00e7ok h\u0131zl\u0131 yapabilece\u011fiz. ,LAVROV:\r\n\r\nOrada bir\u00e7ok sivil var silahl\u0131 muhalifler de var. Ama on binlerce militan da var. Bu b\u00f6lgeyi denetim alt\u0131na almaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 muhalefeti silahl\u0131 muhalefetten ayr\u0131\u015ft\u0131rma s\u00fcrecini engellemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. ,\u00c7AVU\u015eO\u011eLU:\r\n\r\n\u0130dlib geriye kalan tek \u00e7at\u0131\u015fmas\u0131zl\u0131k b\u00f6lgesi diyebiliriz. Koridor a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman maalesef sadece siviller de\u011fil baz\u0131 radikal gruplar da buraya gelmi\u015fti. Il\u0131ml\u0131 muhalefet ve sivil halk\u0131 rahats\u0131z etmektedirler. Elbette ter\u00f6ristlerle sivil insanlar\u0131 ay\u0131rmam\u0131z laz\u0131m. Burada askeri bir \u00e7\u00f6z\u00fcm felaket olur. ,\u00c7AVU\u015eO\u011eLU:\r\n\r\nBu konuda Rus dostlar\u0131m\u0131zla her \u015feyi konu\u015fuyoruz. Burada \u00f6nemli olan s\u00f6yledi\u011fim gibi Rusya\u2019n\u0131n endi\u015felerinin ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131. Buradaki radikal gruplar\u0131n Rusya ve T\u00fcrkiye\u2019ye tehdit olu\u015fturmamas\u0131 gerekiyor. ,LAVROV:\r\n\r\nTer\u00f6ristler sivil insanlar\u0131 z\u0131rh gibi kullan\u0131yor. ,Vize konusunda isti\u015fare mekanizmas\u0131 olu\u015fturulacak. Bug\u00fcn ilgi oda\u011f\u0131m\u0131z Suriye meselesi oldu. Suriyeli m\u00fcltecilerin evlerine d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc i\u00e7in uygun ortam olu\u015fturulacak. Oradaki ter\u00f6ristlerin k\u00f6klerinin kaz\u0131nmas\u0131 \u00fclkenin istikrar kavu\u015fmas\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,\u0130leriki y\u0131llarda T\u00fcrkiye Rusya ili\u015fkileri daha iyi olacak. Rusya\u2019dan gelen turist say\u0131s\u0131n\u0131n s\u00fcrekli artmas\u0131 bizleri memnun ediyor. Gelecek sene k\u00fclt\u00fcr ve turizm y\u0131l\u0131 olacak her iki \u00fclkede de. \u0130kili ili\u015fkilerin yan\u0131nda b\u00f6lgesel konulardaki i\u015f birli\u011fimiz \u00f6nemli. Bug\u00fcn Suriye\u2019yi konu\u015ftuk. Bir yandan ate\u015fkesi devam ettirmek i\u00e7in birlikte \u00e7al\u0131\u015fmaya devam etmemiz laz\u0131m. Di\u011fer yandan siyasi s\u00fcre\u00e7 i\u00e7in \u00e7abalar\u0131m\u0131z\u0131 art\u0131rmam\u0131z gerekiyor. Bir an \u00f6nce anayasa komisyonunu olu\u015fturulmas\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flamas\u0131 Suriye\u2019nin gelece\u011fi i\u00e7in \u00f6nemlidir.\r\n\r\n,Hususi pasaport ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131lar, hizmet pasaportlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bunlar var. Hizmet pasaportlar ve hususi pasaport ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131lar\u0131 i\u00e7in vizelerinin kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in bir nota g\u00f6nderdik. Umar\u0131m en k\u0131sa zamanda m\u00fcjdeyi alacaks\u0131n\u0131z.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye milli savunma bakan\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yap\u0131yor burada. \u0130stihbarat birimleri konu\u015fuyorlar.\r\nAz sonra bununla ilgili bilgiyi payla\u015fabilece\u011fiz sizinle.\r\n\r\n,Sadece \u0130dlib i\u00e7in de\u011fil Suriye\u2019nin gelece\u011fi i\u00e7in de felaket olur. 3,5 milyon sivil nereye gidecek? Di\u011fer yandan ter\u00f6ristlerin etkisiz hale getirilmesi \u00f6nemli. Bize tehdit olu\u015fturuyo\u0131rlar. Hemen s\u0131n\u0131r\u0131m\u0131zdalar. Biz inan\u0131yoruz ki Astana anla\u015fmas\u0131na sad\u0131k kalaca\u011f\u0131z.\r\n\r\n,Baz\u0131 radikal gruplar\u0131 ortadan kald\u0131rmak i\u00e7in t\u00fcm \u0130dlib\u2019e sald\u0131rmak tam bir felaket olur. \u0130maj\u0131m\u0131z da zedelenir. \u0130dlib\u2019e sald\u0131rmak yerine birlikte ne yapabiliriz buran\u0131n istikrar\u0131n\u0131 nas\u0131l koruruz bunu sa\u011flamam\u0131z laz\u0131m.\r\n\r\n,Oradan Rus g\u00fc\u00e7lerine sald\u0131r\u0131lar d\u00fczenleniyor. ,Elbette bu ayr\u0131\u015ft\u0131rmay\u0131 yapmak i\u00e7in elimizden geleni yapmam\u0131z laz\u0131m. ,Ve riskleri siviller i\u00e7in en aza d\u00fc\u015f\u00fcrmemiz gerekiyor.