Kritik uyarı! Pazar gününe dikkat

\u0130BB'den kritik uyar\u0131 geldi.,\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi, pazar g\u00fcn\u00fc denize girecek vatanda\u015flar\u0131 uyard\u0131. ,\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi, pazar g\u00fcn\u00fc denize girecek vatanda\u015flar\u0131 can g\u00fcvenli\u011fi konusunda uyard\u0131. ,"Meteorolojik tahminlere g\u00f6re; Pazar (yar\u0131n) g\u00fcn\u00fc r\u00fczgar\u0131n poyraz (kuzey-do\u011fu) y\u00f6n\u00fcnden sert, aral\u0131klarla kuvvetli \u015fekilde (10-40kms) etkili olaca\u011f\u0131 ve Karadeniz'de dalga y\u00fcksekli\u011finin 1 metreye kadar olu\u015fabilece\u011fi tahmin edilmektir. Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131 \u015eile'de Ayazma, Uzunkum, Kabakoz, A\u011fva, Kurfal\u0131 k\u0131y\u0131lar\u0131, Beykoz'da Riva k\u0131y\u0131s\u0131, Arnavutk\u00f6y'de Karaburun, A\u011fa\u00e7l\u0131 k\u0131y\u0131lar\u0131, \u00c7atalca'da \u00c7ilingoz, Ormanl\u0131, Karacak\u00f6y sahilinde esen r\u00fczgarlar\u0131n denizi kabartmas\u0131 ve rip ak\u0131nt\u0131s\u0131 (\u00e7eken ak\u0131nt\u0131) olu\u015fturmaktad\u0131r. \r\n\r\n,Vatanda\u015flar\u0131n cankurtaran ekiplerinin g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 38 plajda denize girmeleri ve cankurtaranlar\u0131n uyar\u0131lar\u0131na dikkat etmeleri hayati a\u00e7\u0131dan \u00f6nem ta\u015f\u0131yor., \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi plaj can kurtarma ekipleri bug\u00fcn 250 bo\u011fulma olay\u0131na m\u00fcdahale etti. \r\n,Cankurtaran olmayan yerlerde denize girmeyiniz." \r\n,Uyar\u0131da, r\u00fczgar\u0131n poyraza d\u00f6n\u00fc\u015fmesi nedeniyle can g\u00fcvenli\u011fi bak\u0131m\u0131ndan risk olu\u015faca\u011f\u0131 ve dalga y\u00fcksekli\u011finin 1 metreyi bulaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,Uyar\u0131da, r\u00fczgar\u0131n poyraza d\u00f6n\u00fc\u015fece\u011fi vurgulanarak, "\u0130stanbul\u2019un Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131nda r\u00fczgar\u0131n poyraza d\u00f6n\u00fc\u015fmesi nedeniyle denize girmek can g\u00fcvenli\u011fi bak\u0131m\u0131ndan b\u00fcy\u00fck risk olu\u015fturmakt\u0131r" denildi. \r\n\r\n