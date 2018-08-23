Kritik uyarı: Savaşa yol açabilir

Yerel bas\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlere g\u00f6re, Duterte, \u00c7in'i G\u00fcney \u00c7in Denizi'ndeki faaliyetlerinden dolay\u0131 uyard\u0131.,Kritik uyar\u0131: Sava\u015fa yol a\u00e7abilir,\u00c7in'in, \u00fclkesinin de hak iddia etti\u011fi G\u00fcney \u00c7in Denizi'ndeki adalarda baz\u0131 faaliyetlerde bulundu\u011funu belirten Duterte, Filipinler'in b\u00f6lgedeki gemilerin hareketlerini uydu \u00fczerinden izleyece\u011fini kaydetti.,Duterte, \u00c7in'in adalardaki kaynaklar\u0131 sahiplenmeye devam etti\u011fi s\u00fcrece problemler \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 ve bunun sava\u015fa yol a\u00e7abilece\u011fini s\u00f6yledi.,\u00c7in, 1947'de yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 haritayla egemenlik ihtilaflar\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgenin y\u00fczde 80'i \u00fczerinde hak iddias\u0131nda bulunuyor.,G\u00fcney \u00c7in Denizi'nde olu\u015fturdu\u011fu yapay adalar \u00fczerine askeri \u00fcs ve tesisler in\u015fa ederek ihtilafl\u0131 sularda konumunu g\u00fc\u00e7lendirmeye \u00e7al\u0131\u015fan Pekin y\u00f6netimi, yer alt\u0131 kaynaklar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin b\u00f6lgede ba\u015fta Filipinler olmak \u00fczere Vietnam, Bruney ve Malezya'n\u0131n da aralar\u0131nda bulundu\u011fu kom\u015fu \u00fclkelerle egemenlik tart\u0131\u015fmalar\u0131 ya\u015f\u0131yor.,Pekin y\u00f6netiminin, G\u00fcney \u00c7in Denizi\u2019ndeki adalara \u00fcs in\u015fa ederek egemenlik hakk\u0131 iddias\u0131na b\u00f6lge \u00fclkelerinin yan\u0131 s\u0131ra ABD de kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor.,B\u00f6lgede kendini savunma hakk\u0131n\u0131 uluslararas\u0131 hukuka g\u00f6re kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcren ve askeri tesisler in\u015fa eden \u00c7in'in, Nan\u015fa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yong\u015fudao), Mischief Resifi (Meciciao) adl\u0131 yapay adalar\u0131, \u015ei\u015fa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yong\u015fingdao) Adas\u0131'nda da askeri ve sivil kullan\u0131m ama\u00e7l\u0131 u\u00e7ak pistleri bulunuyor.,Uluslararas\u0131 kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen tak\u0131madalar, Vietnam taraf\u0131ndan "Hoang sa" ve "Truong Sa", \u00c7in taraf\u0131ndan ise "\u015ei\u015fa" ve "Nan\u015fa \u00c7undao" olarak adland\u0131r\u0131l\u0131yor.,.