Kritik veri açıklandı, dolar yükseldi

Dolar - euro ka\u00e7 TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalar aras\u0131 piyasada dolar b\u00fcy\u00fcme verisinin ard\u0131ndan 4,4833 euro ise 5,29 seviyesinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.,Dolar\/TL yo\u011fun veri ak\u0131\u015f\u0131 ve merkez bankalar\u0131n\u0131n toplant\u0131lar\u0131n\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 kritik haftaya 4,47 seviyesinin \u00fczerinde ba\u015flad\u0131. T\u00fcrkiye ekonomisinin bu y\u0131l\u0131n ilk \u00e7eyre\u011finde y\u00fczde 7,4 b\u00fcy\u00fcd\u00fc. \u0130lk \u00e7eyrekte sanayi y\u00fczde 8.8, in\u015faat sekt\u00f6r\u00fc y\u00fczde 6.9 b\u00fcy\u00fcd\u00fc. Tar\u0131m sekt\u00f6r\u00fc ise ilk \u00e7eyrekte y\u00fczde 4.6 b\u00fcy\u00fcme kaydetti.\r\n\r\n,1. \u00e7eyrek b\u00fcy\u00fcme verisinin ard\u0131ndan dolar 4,4833 seviyesine y\u00fckseldi.\r\n\r\n,Euro\/TL ise, 5,30 civar\u0131nda i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Piyasalarda bu hafta Avrupa, Amerika, Japonya Merkez Bankalar\u0131n\u0131n faiz toplant\u0131lar\u0131 yak\u0131ndan izlenecek. \r\n\r\n,Japonya Nikkei225 y\u00fczde 0,56 y\u00fckseliyor. Hong Kong Hang Seng y\u00fczde 0,3 y\u00fckselirken \u00c7in \u015eangay bile\u015fik endeks y\u00fczde 0,3 geriliyor. G\u00fcney Kore KOSPI y\u00fczde 0,56 de\u011fer kazan\u0131yor.\r\n\r\n,Fed, faiz karar\u0131n\u0131 13 Haziran\u2019da a\u00e7\u0131klayacak. \u00d6zellikle tahvil al\u0131m program\u0131yla ilgili planlar\u0131n\u0131n merak edildi\u011fi ECB karar\u0131 ve Ba\u015fkan Draghi ise 14 Haziran\u2019da izlenecek. BoJ karar\u0131 da 15 Haziran\u2019da kamuoyu ile payla\u015f\u0131lacak.\r\n\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un g\u00f6r\u00fc\u015fmesi de piyasalar\u0131n takibinde olacak.\r\n\r\n,Uluslararas\u0131 kredi derecelendirme kurulu\u015fu Moody's may\u0131s ay\u0131n\u0131n sonunda T\u00fcrkiye i\u00e7in 2018 b\u00fcy\u00fcme tahminini y\u00fczde 4'ten y\u00fczde 2,5'e indirmi\u015f, D\u00fcnya Bankas\u0131 T\u00fcrkiye ekonomisinin bu y\u0131lki tahminini y\u00fczde 3.5'ten y\u00fczde 4.5'e y\u00fckseltmi\u015fti.\r\n\r\n,Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal, "B\u00fcy\u00fck bir ihtimalle y\u00fczde 7'nin \u00fczerinde T\u00fcrkiye b\u00fcy\u00fcyecek. Ger\u00e7ekten 2018 y\u0131l\u0131 ba\u015f\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z kararlar\u0131n ne kadar isabetli oldu\u011funu bug\u00fcnk\u00fc ekonomideki geli\u015fmelerden de g\u00f6r\u00fcyoruz" ifadesini kullanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,10:40 Borsada d\u00fc\u015f\u00fc\u015f h\u0131zland\u0131\r\n\r\nBIST100 endeksi 94 bin 21'e kadar geriledi.\r\n\r\nBIST100 \u015fu anda ise 94 bin 124 ve de\u011fer kayb\u0131 y\u00fczde 1,84\r\n\r\n09:55 Borsa yatay a\u00e7\u0131ld\u0131\r\n\r\nBIST100 endeksi y\u00fczde 0,05'le s\u0131n\u0131rl\u0131 art\u0131\u015fla 95 bin 922'den g\u00fcne ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n09:10 Borsada bug\u00fcn ne bekleniyor?\r\n\r\nBIST100 endeksi ge\u00e7ti\u011fimiz haftan\u0131n son i\u015flem g\u00fcn\u00fc y\u00fczde 2,79 geriledi ve seans\u0131 95 bin 875'ten tamamlad\u0131. ABD'de T\u00fcrkiye ETF'i y\u00fczde 0,50 geriledi, Geli\u015fen Piyasalar ETF'inde gerileme y\u00fczde 0,19 oldu.\r\n\r\n,\u0130\u015f Yat\u0131r\u0131m\r\n"K\u00fcresel b\u00fcy\u00fcme 2008 mali krizi sonras\u0131ndaki onuncu \u015feref y\u0131l\u0131n\u0131 kutluyor. G\u00fc\u00e7l\u00fc \u015firket karlar\u0131n\u0131 arkas\u0131na alan Wall Street'te parti devam ediyor. Teknoloji a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 NASDAQ ve k\u00fc\u00e7\u00fck \u015firketleri de kapsayan Russel yeni zirvelere ula\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Ev sahibi Fed, zaman zaman m\u00fczi\u011fi k\u0131s\u0131p i\u00e7ki servisini azaltsa da misafirlerin partiyi terk etmeye niyeti yok. G7 toplant\u0131s\u0131n\u0131n Trump'\u0131n ortak bildirgeye imza atmay\u0131 reddetmesi ve Kanada ba\u015fbakan\u0131na hakaret etmesi y\u00fcz\u00fcnden gergin bitmesi piyasalar\u0131n keyfini ka\u00e7\u0131rm\u0131yor. \r\n\r\n,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n faiz art\u0131r\u0131mlar\u0131 sonras\u0131nda cazibesi artan T\u00fcrk liras\u0131 son bir haftada en \u00e7ok de\u011fer kazanan para birimi oldu. Ancak d\u00f6vizin kontrol alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 tahvil ve hisse senetlerini desteklemek i\u00e7in yeterli olmad\u0131. Borsa \u0130stanbul'un geli\u015fmekte olan piyasalara g\u00f6re \u0131skontosu %50'ye yakla\u015f\u0131yor. \r\n\r\n,K\u00fcresel piyasalar i\u00e7in y\u00fcksek \u00f6nem ta\u015f\u0131yan merkez bankas\u0131 toplant\u0131lar\u0131n\u0131n i\u015faretlendi\u011fi ajanda bug\u00fcn T\u00fcrkiye birinci \u00e7eyrek GSYH verisiyle a\u00e7\u0131lacak.\r\n\r\n\u0130lk i\u015flemlerde T\u00fcrk Liras\u0131 sakin bir seyir izliyor.\r\n\r\n,Asya hisse senedi piyasalar\u0131 ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un g\u00f6r\u00fc\u015fmesinin de takip edilece\u011fi yeni haftaya pozitif ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,08:10 Kritik hafta ba\u015flad\u0131\r\n\r\n,Wall Street ve Asya borsalar\u0131ndaki y\u00fckseli\u015fe paralel Borsa \u0130stanbul'un y\u00fczde 0,5 civar\u0131nda tepki al\u0131\u015f\u0131yla a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 bekliyoruz. Yurti\u00e7inde bug\u00fcn ilk \u00e7eyrek milli gelir rakam