Kriz sonrası iki ülke arasında ilk temas!

Krizin ard\u0131ndan iki \u00fclke aras\u0131nda ilk temas ger\u00e7ekle\u015fti.,ABD yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131.,Singapur'da yap\u0131lan 51. G\u00fcneydo\u011fu Asya Uluslar Birli\u011fi (ASEAN) D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131 kapsam\u0131nda D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov ile bir araya geldi.,\u00c7avu\u015fo\u011flu, ASEAN D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131 kapsam\u0131nda d\u00fcn Endonezya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Retno Marsudi ile bug\u00fcn ise Japonya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Taro Kono ve \u0130ran D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Cevad Zarif ile ayr\u0131 ayr\u0131 ikili g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\r\n\r\n,.,ABD'nin T\u00fcrkiye uygulad\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 sonra Rusya ile ilk temas bug\u00fcn sa\u011fland\u0131. Singapur'da yap\u0131lan 51. G\u00fcneydo\u011fu Asya Uluslar Birli\u011fi (ASEAN) D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131 kapsam\u0131nda D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov ile bir araya geldi.\r\n,Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye g\u00f6re, Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu ve Rus mevkida\u015f\u0131 Lavrov ikili i\u015f birli\u011fi alanlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra ba\u015fta Suriye olmak \u00fczere b\u00f6lgesel geli\u015fmeleri de\u011ferlendirdi.\r\n\r\n