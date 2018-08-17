Krizin ardından bir ilk! Masaya oturuyorlar...

\u0130ki \u00fclke aras\u0131nda ya\u015fanan gerilimin ard\u0131ndan fla\u015f bir geli\u015fme ger\u00e7ekle\u015fti.,ABD ve \u00c7in aras\u0131nda May\u0131s ay\u0131nda sona eren m\u00fczakerelerin bu ay sonunda d\u00fc\u015f\u00fck d\u00fczeyde yeniden ba\u015flayaca\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n,Beyaz Saray Ekonomi Dan\u0131\u015fman\u0131 Larry Kudlow, iki \u00fclke aras\u0131ndaki ticaret ve g\u00fcmr\u00fck tarifeleriyle ilgili m\u00fczakerelerin bu ay\u0131n sonuna do\u011fru ABD'de devam edece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir televizyon program\u0131n\u0131n canl\u0131 yay\u0131n\u0131nda "Bazen m\u00fczakereler beklendi\u011finden daha iyi sonu\u00e7lar \u00fcretebilir" ifadesini kullanan Kudlow, m\u00fczakerelerin d\u00fc\u015f\u00fck d\u00fczeyli olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,\u0130ki \u00fclke aras\u0131nda ticaret alan\u0131nda en son yap\u0131lan m\u00fczakereler ilerleme kaydedilemedi\u011fi i\u00e7in may\u0131s ay\u0131nda sona ermi\u015fti.\r\n\r\n,ABD y\u00f6netiminin \u00c7in men\u015feli \u00fcr\u00fcne y\u00f6nelik 50 milyar dolarl\u0131k g\u00fcmr\u00fck vergisi uygulamas\u0131n\u0131n 34 milyar dolarl\u0131k ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fc temmuz ba\u015f\u0131nda uygulanmaya ba\u015flan\u0131rken, 16 milyar dolarl\u0131k ikinci b\u00f6l\u00fcm\u00fc ise 23 A\u011fustos'ta y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek.\r\n\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, ge\u00e7en ay CNBC'ye yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ABD'nin \u00c7in'den ithal etti\u011fi ve ge\u00e7en sene 505 milyar dolar de\u011ferindeki t\u00fcm \u00fcr\u00fcnlere ek g\u00fcmr\u00fck vergisi getirebilece\u011fini belirtmi\u015fti.\r\n\r\n,\u00c7in'in ABD'den ithal etti\u011fi \u00fcr\u00fcnlerin toplam de\u011feri ise ge\u00e7en sene 130 milyar dolar olarak ger\u00e7ekle\u015fmi\u015fti.,ABD ve \u00c7in aras\u0131nda ticaret m\u00fczakereleri 'd\u00fc\u015f\u00fck d\u00fczeyde' yeniden ba\u015flayacak\r\n\r\n,Krizin ard\u0131ndan yetkililer masaya oturacak.