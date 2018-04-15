Küçük besleme dizisiyle tanınmıştı! Şimdiki hali şoke ediyor

Nur Kulako\u011flu, K\u00fc\u00e7\u00fck Besleme dizisiyle tan\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.,\u015eimdiki hali ise \u015fok ediyor.,.,K\u00fc\u00e7\u00fck Besleme dizisiyle bir zamanlar g\u00f6n\u00fcllere taht kuran, izleyenlerin i\u00e7ini ac\u0131tacak kadar g\u00fczel oyunculuk sergileyen Nur Kulako\u011flu'nun \u015fimdiki g\u00fczelli\u011fi g\u00f6renleri hayran b\u0131rak\u0131yor. \r\n,\u0130\u015fte bir zamanlar g\u00f6z\u00fcn\u00fcn ya\u015f\u0131 dinmeyen k\u00fc\u00e7\u00fck besleme rol\u00fcyle tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m\u0131z Nur Kulako\u011flu'nun \u015fimdiki halleri...\r\n\r\n\r\n,