Küçük kızın oynadığı salıncak ipi canından ediyordu

Bursa'n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esinde sal\u0131nca\u011f\u0131n ipi bo\u011faz\u0131na dolanan 8 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z \u00e7ocu\u011fu kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Edinilen bilgilere g\u00f6re, \u00c7eltik\u00e7i Mahallesi'nde oturduklar\u0131 evin teras\u0131nda 8 ya\u015f\u0131ndaki Busenur \u00d6. sal\u0131ncakta sallanmaya ba\u015flad\u0131. ,K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun boyuna salland\u0131\u011f\u0131 sal\u0131nca\u011f\u0131n ipi doland\u0131. Bu s\u0131rada \u00e7ocu\u011fu g\u00f6ren kar\u015f\u0131 kom\u015fular\u0131 anne Metap \u00d6.'ye ba\u011f\u0131rarak durumu haber verdi. Hemen \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131na ko\u015fan evdekiler \u00e7ocu\u011fun boynuna dolan ipi \u00e7\u0131kararak 112 acil servis ekiplerine haber verdi. ,Daha sonra ambulansla \u0130neg\u00f6l Devlet Hastanesi acil servisine kald\u0131r\u0131lan Busenur \u00d6. burada tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. \u0130lk tedavisi burada yap\u0131ld\u0131ktan sonra durumu kritik olan k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z Bursa Y\u00fcksek \u0130htisas E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne sevk edildi. ,Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri uzun s\u00fcre nefessiz kalan \u00e7ocu\u011fa ilk m\u00fcdahaleyi burada yaparak tekrar hayata d\u00f6nd\u00fcrd\u00fc.