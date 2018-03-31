Küçükçekmece'de polis alarma geçti!

K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece'de gece yar\u0131s\u0131 polisi alarma ge\u00e7iren bir olay ya\u015fand\u0131.,Olay, gece saatlerinde K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece Mehmet Akif Mahallesi Kemalpa\u015fa Caddesi \u00fczerinde meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, cadde \u00fczerinde bulunan \u00e7\u00f6p konteyn\u0131r\u0131n\u0131n yan\u0131nda bulunan \u015f\u00fcpheli paketi g\u00f6renler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler \u00e7evrede geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131. Paketin \u00e7evresi \u015ferit ile kapat\u0131ld\u0131. F\u00fcnye ile patlat\u0131lan paketten s\u00fcnger \u00e7\u0131kt\u0131.