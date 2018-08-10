Kulağından çıkan dört başlı şey...

Ne oldu\u011funa \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n\u0131z!,D\u00f6rt ba\u015fl\u0131...,\u00c7o\u011fumuz zaman zaman siyah nokta sorunuyla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kal\u0131yoruz. Ancak bu, bildi\u011fimiz siyah noktalardan biraz farkl\u0131...\r\n\r\n,Bakmaya cesaret edemeyece\u011finiz bu siyah noktay\u0131 \u00e7\u0131kartmak i\u00e7in olduk\u00e7a fazla vakit ay\u0131r\u0131yor. \r\n\r\n,\u00c7\u0131kart\u0131lan dev siyah nokta, geride dev bir delik b\u0131rak\u0131yor.\r\n\r\n,\u0130\u015fte g\u00f6zlerinize inanamayaca\u011f\u0131n\u0131z boyuttaki dev siyah nokta ve \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131ktan sonras\u0131...\r\n\r\n,Adeta bir b\u00f6cek yuvas\u0131n\u0131 and\u0131ran d\u00f6rt ba\u015fl\u0131 siyah noktan\u0131n ka\u00e7 y\u0131ld\u0131r orda oldu\u011fu bilinmiyor.\r\n,