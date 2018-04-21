Kulisleri karıştıran iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti

G\u00fcl ile ilgili bomba bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131...,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerinde aday olabilece\u011fi konu\u015fulan G\u00fcl'\u00fcn erken se\u00e7im karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ANAR'\u0131n se\u00e7im anketinde Erdo\u011fan\u2019\u0131n ilk turda se\u00e7ilece\u011fini g\u00f6rmesi \u00fczerine adayl\u0131ktan vazge\u00e7ti\u011fi ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,G\u00fcl\u2019\u00fcn, erken se\u00e7im karar a\u00e7\u0131kland\u0131ktan sonra \u0130stanbul\u2019da \u2018\u00e7ok \u00f6zel bir g\u00f6r\u00fc\u015fme\u2019 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Takan, \u201cAnket \u015firketi ANAR\u2019\u0131n Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u0130brahim Uslu, Abdullah G\u00fcl ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc, elindeki son se\u00e7im anketlerini g\u00f6sterdi\u201d diye yazd\u0131.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re Uslu\u2019nun 'Erdo\u011fan\u2019\u0131n ilk turda se\u00e7ilece\u011fi' yorumunu yapmas\u0131ndan sonra \u2018G\u00fcl\u2019\u00fcn aday olmayaca\u011f\u0131n\u0131 ima etti.\r\n\r\n,Yeni \u00c7a\u011f yazar\u0131 Ahmet Takan konuya ili\u015fkin bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131nda Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn yak\u0131n \u00e7evresinden ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 bilgileri aktard\u0131.\r\n\r\n,\u201cYak\u0131n \u00e7evresi, Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn se\u00e7imler i\u00e7in \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcre tan\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 da dikkate alarak aday olmayaca\u011f\u0131n\u0131n kesinle\u015fti\u011fini ifade ediyor., Ben de diyebilirim ki; biraz iddial\u0131 olacak ama Abdullah G\u00fcl Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olmayacak.\u201d