Kulüp otobüsü kaza yaptı

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Tokat-Niksar Karayolu d\u00f6rt yol k\u00f6pr\u00fc kav\u015fa\u011f\u0131 yak\u0131nlar\u0131nda Sivas Nuri Demira\u011f Havaliman\u0131nda Erbaaspor tak\u0131m\u0131n\u0131 b\u0131rakarak Tokat\u2019a d\u00f6nen Hasan \u015e. idaresindeki 60 CF 577 plakal\u0131 yolcu otob\u00fcs\u00fc, kar\u015f\u0131 y\u00f6nden gelen 2 ara\u00e7la \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. ,Ahmet B. idaresindeki 60 NU 421 plakal\u0131 otomobil ile s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u00f6\u011frenilemeyen 02 KS 028 plakal\u0131 kamyonetle otob\u00fcs\u00fcn \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu meydana gelen kaza sonras\u0131nda olay yerine kurtarma ekipleri ve sa\u011fl\u0131k ekipler sevk edildi. ,Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131. ,Yolcu otob\u00fcs\u00fc \u015fof\u00f6r\u00fcn\u00fcn yara almadan atlatt\u0131\u011f\u0131 kazada di\u011fer iki ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc ve bir yaral\u0131 Niksar devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n,K\u0131sa s\u00fcreli olarak trafi\u011fe kapanan yol kurtarma ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan tekrar a\u00e7\u0131ld\u0131. ,Sa\u011fl\u0131k ekipleri otomobilin arka koltu\u011funda yolcu olarak Doktor Merve \u00d6nel (24) hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini tespit etti. ,Kul\u00fcp otob\u00fcs\u00fc kaza yapt\u0131